Victoriabank lansează Visa Platinum, un nou card premium care oferă beneficii și servicii exclusive menite să aducă mai mult confort și flexibilitate în activitățile de zi cu zi și în timpul călătoriilor.

De la acces gratuit în lounge-urile aeroporturilor și Fast Track până la privilegii disponibile în întreaga lume, noul card completează oferta premium a Victoriabank cu o serie de facilități care adaugă valoare experienței bancare.

Noul Visa Platinum de la Victoriabank este disponibil în MDL, EUR, USD și RON. Clienții care deschid cardul până la 15 ianuarie 2027 beneficiază și de un welcome bonus în valoare de 300 MDL.

„Observăm un interes tot mai mare pentru produsele care oferă beneficii dincolo de serviciile bancare de bază. Prin lansarea Visa Platinum, extindem oferta premium a Victoriabank cu un card care reunește avantaje locale și internaționale și răspunde așteptărilor clienților care apreciază confortul, flexibilitatea și avantajele cu valoare adăugată”, declară Mircea Aursulesei, Vicepreședinte Retail Business, Victoriabank.

Principalele beneficii ale cardului Visa Platinum de la Victoriabank includ:

deservire gratuită a cardului la îndeplinirea condiției de rulaj;

acces gratuit în lounge-urile aeroporturilor prin DragonPass pentru titular și până la 3 însoțitori;

Fast Track gratuit în aeroporturi pentru titular și până la 3 însoțitori;

reducere de 30% la cursele Bolt în Republica Moldova și România.

Pe lângă beneficiile oferite de Victoriabank, deținătorii cardului au acces și programul internațional Visa Platinum , care include oferte speciale, servicii dedicate călătoriilor, asistență disponibilă 24/7 și avantaje oferite de partenerii Visa la nivel global.



Mai multe informații despre cardul Visa Platinum, condițiile de utilizare și oferta de lansare sunt disponibile pe site-ul Victoriabank .



*Acest articol este un produs comercial