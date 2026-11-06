Zboruri de la Chișinău spre Istanbul, de la 39 de euro. Compania Polaris a inaugurat prima sa cursă și anunță alte zece destinații
O nouă companie aeriană a început să opereze zboruri din Chișinău. Bilete de la 35 de euro spre Italia și 39 de euro spre Istanbul
Polaris a inaugurat cursa Chișinău–Istanbul, cu bilete de la 39 de euro. Urmează zboruri spre alte zece orașe europene
Bilete de avion de la 35 de euro spre Milano, 39 de euro spre Istanbul și 69 de euro spre Dublin. Polaris lansează 11 destinații din Chișinău
De la Chișinău spre Istanbul, cu 39 de euro, și spre Roma, cu 39 de euro. Noua companie aeriană Polaris și-a început zborurile
Zborurile de la Chișinău spre Istanbul au devenit mai accesibile, odată cu intrarea pe piață a unui nou operator aerian. Compania Polaris a inaugurat joi, 5 noiembrie, prima sa cursă comercială de pasageri, cu bilete la prețuri începând de la 39 de euro. Lansarea rutei spre Istanbul marchează și începutul activității companiei în Republica Moldova, urmând ca în lunile noiembrie și decembrie să fie introduse zboruri spre alte zece destinații europene.
Lansarea rutei a fost însoțită de surprize pentru pasagerii primei curse. Aceștia au primit cadouri personalizate Polaris și vouchere în valoare de 100 de euro pentru următoarele călătorii. La sosirea în Istanbul, pasagerilor li s-a oferit și posibilitatea de a participa la o excursie organizată în centrul vechi al orașului.
Cursa spre Istanbul este doar prima dintre cele 11 destinații pe care Polaris le va opera din Chișinău. În a doua jumătate a lunii noiembrie, compania va lansa zboruri directe spre alte șase orașe europene.
Primele curse, spre Bologna, Verona și Praga, sunt programate pentru 18 noiembrie. Pe 19 noiembrie va fi lansată ruta spre Milano, pe 20 noiembrie cea spre Roma, iar pe 21 noiembrie vor începe zborurile spre Dublin.
Prețurile biletelor pornesc de la 35 de euro pentru Bologna și Milano, 39 de euro pentru Verona, Praga și Roma și 69 de euro pentru Dublin.
Alte patru destinații vor fi introduse în luna decembrie. Este vorba despre Düsseldorf, Frankfurt, Paris și Berlin.
Biletele pot fi rezervate pe site-ul oficial al companiei: www.airpolaris.com.
*Acest articol este un produs comercial