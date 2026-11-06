Zboruri de la Chișinău spre Istanbul, de la 39 de euro. Compania Polaris a inaugurat prima sa cursă și anunță alte zece destinații

O nouă companie aeriană a început să opereze zboruri din Chișinău. Bilete de la 35 de euro spre Italia și 39 de euro spre Istanbul

Polaris a inaugurat cursa Chișinău–Istanbul, cu bilete de la 39 de euro. Urmează zboruri spre alte zece orașe europene

Bilete de avion de la 35 de euro spre Milano, 39 de euro spre Istanbul și 69 de euro spre Dublin. Polaris lansează 11 destinații din Chișinău

De la Chișinău spre Istanbul, cu 39 de euro, și spre Roma, cu 39 de euro. Noua companie aeriană Polaris și-a început zborurile





