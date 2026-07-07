Campioana mondială en-titre, Argentina, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale Cupei Mondiale 2026. Condusă cu 2-0 până în minutul 80 de surprinzătoarea reprezentativă a Egiptului, selecționata pregătită de Lionel Scaloni a reușit o revenire incredibilă și s-a impus cu 3-2, obținând calificarea în sferturile de finală.

Pe arena Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, egiptenii au fost la un pas de o victorie istorică. „Faraonii”, conduși în teren de Mohamed Salah, au deschis scorul în minutul 15 prin fundașul Yasser Ibrahim, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare perfectă a lui Marwan Attia, transmite flashcore.ro.

La doar câteva minute distanță, Argentina a avut șansa egalării, însă Lionel Messi a irosit o lovitură de la 11 metri, fiind învins de portarul Mostafa Shobeir, unul dintre cei mai buni jucători ai partidei. Goalkeeperul egiptean a avut o prestație excepțională, reușind mai multe intervenții decisive și păstrând avantajul echipei sale până la pauză.

După reluare, sud-americanii au dominat jocul, însă au continuat să se lovească de paradele lui Shobeir. Mai mult, în minutul 67, Egiptul a lovit din nou pe contraatac. Mohamed Salah a inițiat faza, iar Mostafa Zico a împins mingea în poartă pentru 2-0, aducând echipa africană foarte aproape de calificare.

Finalul meciului a aparținut însă în totalitate Argentinei și, mai ales, lui Lionel Messi.

În minutul 80, Cristian Romero a redus din diferență cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă venită de la Messi. Assistul i-a permis căpitanului Argentinei să-l depășească pe Diego Maradona la numărul de pase decisive oferite la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Trei minute mai târziu, Messi și-a luat revanșa pentru penalty-ul ratat și a restabilit egalitatea, înscriind pentru 2-2 și ajungând la opt goluri marcate la Cupa Mondială din 2026.

Când partida părea să se îndrepte spre prelungiri, Argentina a dat lovitura decisivă. În minutul 90+2, Enzo Fernández a marcat cu capul după o centrare venită de la Lautaro Martínez și a declanșat sărbătoarea în tabăra campioanei mondiale.

Grație acestei victorii dramatice, Argentina se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia, continuând cursa pentru apărarea trofeului mondial.