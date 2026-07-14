FIFA a acceptat solicitarea naționalei Argentinei de a juca contra Angliei în uniforma albastră, considerată cea din deplasare. Dorința sud-americanilor este legată de o superstiție. În 1986, Argentina a câștigat meciul legendar contra Angliei, în care Maradona a înscris două goluri iconice: „mâna lui Dumnezeu” și „reușita secolului”.

Diego Armando Maradona a marcat golul legendar cu mâna, după care a driblat jumătate de echipă engleză. Argentina a învins cu 2 la 1 în sferturi și a câștigat turneul din 1986. Atunci, sud-americanii au purtat tricouri albastre și pantaloni scurți de culoare închisă.

Uniforma din deplasare la actuala ediție are aceleași nuanțe, spre deosebire de clasicele dungi ale echipamentului de acasă. Din acest motiv, Federația de Fotbal din Argentina a solicitat cu 48 de ore înaintea semifinalei cu Anglia de mâine să poată purta anume versiunea din deplasare.

Cererea a avut caracter formal, deoarece pe hârtie Anglia este gazda partidei, așa că ar fi ales aproape sigur echipamentul alb de acasă, argentinienilor revenindu-i setul pentru duelurile din deplasare.