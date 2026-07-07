FIFA a lansat mingea oficială pentru faza finală a Cupei Mondiale. Inspirat de design-ul modelului TRIONDA, balonul omagiază orașele gazdă ale meciurilor decisive.

Dacă modelul original conține elemente vizuale inspirate din cultura țărilor organizatoare: SUA, Canada și Mexic, atunci TRIONDA FINAL celebrează orașele Dallas, Atlanta, Miami și New York New Jersey, unde vor fi jucate ultimele patru partide ale Cupei Mondiale. Celelalte orașe gazdă sunt integrate în elementele grafice ale mingii.

Finisajul auriu este inspirat de trofeu și este completat de o bază neagră, care îi evidențiază designul, iar accentele roz și roșii adaugă dinamism. Totodată, a rămas noua tehnologie, care transmite detalii în timp real. Așadar, acest model lansat de adidas va fi utilizat în semifinale, finala mică și finala mare a turneului.