Dacă elevii lui Didier Deschamps sunt motivați să joace pentru toată țara de Ziua Națională a Franței, atunci Lamine Yamal vrea să își facă un cadou după ziua de naștere, sărbătorită ieri alături de toată echipa. Superstarul spaniol a împlinit 19 ani.

Coechipierul și bunul prieten de la FC Barcelona și naționala Spaniei, Gavi, i-a adus tortul aniversar lui Lamine Yamal.

Lamine YAMAL, JUCĂTOR AL NAȚIONALEI SPANIEI: „Dorința mea, în mod evident, este să învingem Franța. Să fim toți împreună până pe 19 iulie și să trecem peste ei.”

Lamine Yamal a suflat fără să stea pe gânduri lumânările și a spus cu voce tare ce dorință și-a pus. Supervedeta spaniolilor a împlinit 19 ani, iar la această vârstă se poate lăuda cu o mulțime de trofee și un titlu de campion european. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere și Victor Munoz. Proaspătul transfer al celor de la Liverpool a împlinit 23 de ani.

Victor MUNOZ, JUCĂTOR AL NAȚIONALEI SPANIEI: „Este un vis să-mi sărbătoresc ziua de naștere cu voi la un Campionat Mondial. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în acest timp. Să câștigăm mâine! ”

Luis de la Fuente are la dispoziție un lot extrem de echilibrat între experiență și sânge fierbinte. Lamine Yamal și Pau Cubarsi sunt cei mai tineri, fiind titulari la 19 ani. Doar opt dintre cei 26 de jucătorii aflați la această Cupă Mondială au 30 de ani împliniți.