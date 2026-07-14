Franța și Anglia urmează să joace finala acestei Cupe Mondiale, conform prezicerilor făcute de hipopotamul pigmeu, Moo Deng. După ce a prezis victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, starul unei grădini zoologice din Thailanda a devenit un fenomen pe rețelele de socializare.

Atunci când în față i-au fost puși doi pepeni verzi, Moo Deng s-a îndreptat spre cel încrustat cu inițialele Franței și cu steagul francez. Însă la a doua semifinală, un alt hipopotam pigmeu s-a apropiat de pepenele roșu cu Argentina și a început să îl mănânce, iar Moo Deng a rămas să aleagă Anglia.

Astfel, prezicerile supercomputerului Opta au fost aceleași ca ale animăluțului vedetă din grădina zoologică aflată la circa 100 de kilometri distanță de Bangkok. La doar patru luni, hipopotamul pigmeu, al cărui nume se traduce „porc săltăreț”, a devenit un star pe TikTok și a atras mii de vizitatori, datorită înfățișării adorabile.

În 2024, Moo Deng a prezis victoria lui Donald Trump la prezidențialele din SUA, iar de această dată rămâne de văzut dacă pronosticurile se vor adeveri.