Campioana mondială urmează să se decidă în această seară, potrivit multor pronosticuri. Spania și Franța vor da piept într-o semifinală care poate cântări cât o finală. Ibericii au învins echipa cocoșului galic în ultimele meciuri directe, dar elevii lui Didier Deschamps par de neoprit la această Cupă Mondială. Evident, reprezentanții ambelor echipe au spus că nu se tem de adversari, vor da totul pentru a ajunge în finală, iar meciul urmează să intre în istorie.

Luis de la FUENTE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI SPANIEI: „Eu am spus că ar fi putut fi finala Campionatului Mondial, dar, în același mod, meciul dintre Argentina și Anglia ar fi o altă finală de Campionat Mondial. Suntem cele mai bune patru echipe din clasamentul FIFA, cele mai bune patru din lume.”

În opinia multor experți, dar și a inteligenței artificiale, câștigătoarea semifinalei dintre Spania și Franța va fi noua campioană mondială. Selecționata „cocoșului galic” va evolua de Ziua Națională a Franței în premieră.

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Nu știam acest detaliu. Vom face totul. În orice caz, știm că suntem programați și ne cunoaștem obiectivul, chiar dacă și Spania își dorește asta, să obțină acel loc în finală. Astăzi, iată, nu ne vom mulțumi doar cu prezența în semifinale. ”

Membrii ambelor naționale au accentuat că, deși atenția este îndreptată spre vedetele din ofensiva fiecărei reprezentative, Mbappe și Yamal, pe teren vor fi nu doi jucători, ci două echipe cu multe puncte forte, dar și puncte slabe, iar cine le va exploata mai bine urmează să învingă.

Luis de la FUENTE, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI SPANIEI: „ Mbappe s-a îmbunătățit mai mult, Dembele s-a îmbunătățit mai mult, Pedri, etc., în prestațiile lor individuale, în experiența lor, în stăpânirea controlului situațiilor. Suntem o echipă mai bună și toți fotbaliștii sunt mai buni individual. ”

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Eu să îl iau drept exemplu pe Lamine Yamal, în raport cu ceea ce este capabil să facă. Apoi, el face parte dintre jucătorii capabili să facă diferența, așa că scopul oricărui adversar este de a-i limita această influență. Dar sunt mai mulți astfel de jucători în echipa Spaniei. ”

Dacă ibericii nu au demonstrat cele mai bune prestații la acest turneu, atunci francezii au defilat, practic, în fiecare duel. Totuși, față în față vor fi campioana europeană în exercițiu, Spania, și vicecampioana mondială, Franța, așa că nu este loc de frică sau subestimare.

Warren ZAIRE-EMERY, JUCĂTORUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Nu ne temem de nimeni, suntem cu adevărat concentrați pe noi. Pe ceea ce trebuie să facem noi. Și acestea sunt declarații care pot apărea și care vor mai apărea în fotbal.”

Lamine YAMAL, JUCĂTORUL NAȚIONALEI SPANIEI: „În cele din urmă, m-au întrebat dacă mi-e frică de Franța. Eu am spus că nu. Evident, suntem campionii Europei și nu ne este frică de niciun meci.”

Ambele reprezentative au loturi stelare, cu jucători cotați la peste un miliard de euro pe piața transferurilor, care pot face diferența în orice momente. Spania a învins Franța de 18 ori și a pierdut de 13 în 38 de partide, inclusiv în ultimele două confruntări directe, din 2024 la Campionatul European, și din 2025 în Liga Națiunilor.

Lamine YAMAL, JUCĂTORUL NAȚIONALEI SPANIEI: „Sincer, este cel mai important meci pe care îl voi juca și mă bucur că am putut să ajung în acest moment. Suntem cu toții foarte entuziasmați și, mai ales eu, cred că, fără îndoială, este cel mai important meci pe care îl voi juca. ”

Warren ZAIRE-EMERY, JUCĂTORUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Este o semifinală de Cupă Mondială. Oamenii, jucătorii, vor dori să dea totul, totul, pentru a ajunge în finală. Și acesta este, cred, obiectivul suprem al unei cariere. ”

Franța și Spania se vor confrunta de la ora 22 în Arlington, Texas. Partida va fi arbitrată la centru de Ivan Barton din El Salvador.