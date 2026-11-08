O lună întreagă a trăit într-un aeroport, fără să știe cine este, de unde vine și cum a ajuns acolo. Este povestea unui tânăr suedez, care a ajuns în Napoli și a transformat terminalul aeroportului în propria casă. Fără bani, acte sau telefon, a fost ajutat de angajații care îl vedeau în fiecare zi.

Scaunele din aeroport au devenit patul lui, iar oamenii care lucrau acolo – singura legătură cu lumea de afară. Daniel, un suedez în vârstă de 25 de ani, a petrecut săptămâni întregi în aeroportul din Napoli. Nu avea acte, bani sau telefon și spunea că nu-și amintește cine este. Potrivit relatărilor sale, înainte de a ajunge în Napoli ar fi fost atacat și jefuit la Roma. Ar fi rămas fără bunuri și cu pierderi de memorie. Cum a ajuns ulterior în Napoli este însă un mister.

„Îi dăm de mâncare, noi, clienții, îi oferim orice avem. Nu este un băiat care să deranjeze pe cineva. Spune că nu-și amintește nimic.”

Angajații aeroportului îi ofereau mâncare, apă și haine curate. Îl cunoșteau deja și se îngrijorau pentru el.

Situația a devenit și mai complicată când aeroportul a fost închis pentru lucrări de renovare, la începutul lunii noiembrie. Oamenii au înțeles că tânărul nu mai putea rămâne acolo și au cerut ajutorul reprezentanților Suediei.

Petrone PERLUIGI, CONSUL ONORIFIC AL SUEDIEI LA NAPOLI: „Astăzi și-a spus doar prenumele, dar nu și numele de familie. Prin urmare, este imposibil să-i stabilim identitatea. Presupun că se află în apropierea aeroportului deja de cel puțin 35-40 de zile.”

În Suedia canalele tv au început să publice poza lui, iar familia, care îl căuta din luna august, l-a recunoscut. În acest weekend, după săptămâni de incertitudine și o perioadă în care aeroportul i-a fost singurul adăpost, Daniel s-a întors acasă.