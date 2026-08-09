Negocierile dintre Iran și Oman privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz se apropie de final, potrivit Teheranului, însă acordul nu ar urma să ducă la reluarea navigației prin această rută strategică. În paralel, Emiratele Arabe Unite susțin că Iranul a lovit încă o navă în zonă, informează Reuters.

Acordul dintre Iran și Oman privind strâmtoarea, care separă cele două țări, este considerat esențial pentru un acord mai amplu de încetare a războiului, care a început cu atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului din 28 februarie și a dus la instituirea de către Teheran a unui control strict asupra principalei rute de export al țițeiului.

Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat vineri că Washingtonul se așteaptă la un acord în curând între Iran și Oman, astfel încât traficul normal să poată fi reluat în strâmtoare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a afirmat că Iranul și Omanul sunt „foarte aproape” de un acord privind o nouă rută maritimă prin strâmtoare, dar redeschiderea acesteia va depinde de alte condiții, inclusiv de acordarea unei compensații din partea SUA către Iran.

Secretarul celui mai înalt organism de securitate națională al Iranului, Mohammad Baqer Zolqadr, a enumerat alte cerințe, printre care încetarea amenințărilor SUA împotriva Iranului, încetarea agresiunilor împotriva Iranului și a aliaților săi libanezi, palestinieni, yemeniți și irakieni, ridicarea blocadei și a sancțiunilor împotriva Iranului, precum și deblocarea activelor iraniene.

Omanul anunță rezultate „pozitive și constructive”

Oman a condamnat ceea ce a descris drept atacuri repetate asupra navelor aflate în tranzit prin strâmtoare, fără a atribui vina, și a declarat că negocierile cu Iranul privind aranjamentele pentru transportul maritim prin Ormuz au fost „pozitive și constructive”.

„Oman subliniază importanța evitării oricăror acțiuni care ar putea afecta aceste negocieri și progresele realizate, într-o manieră care să țină seama de interesele tuturor părților”, a declarat ministerul de externe.

Araqchi a afirmat că vechiul sistem de separare a traficului maritim prin strâmtoare nu mai era acceptabil pentru Teheran și că Iranul discuta cu Omanul o rută temporară, în timp ce se rezolvau aspectele tehnice și juridice legate de o rută permanentă.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, un politician relativ moderat, a declarat că, în opinia sa, acum este momentul cel mai potrivit pentru un acord.

„Există coeziune, forță și unitate în țară și, din câte știu, Iranul este considerat victorios și puternic în acest război”, a spus Pezeshkian, citat agențiile de știri iraniene.

Iranul, acuzat că a lovit nave

Iranul a reacționat la atacurile SUA vizând bazele americane din statele din Golf și din Iordania, precum și lovind navele din strâmtoarea îngustă, care transporta o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze înainte de război.

Emiratele Arabe Unite au declarat sâmbătă că Iranul a atacat cu o rachetă un petrolier afiliat companiei petroliere de stat a EAU, în timp ce acesta tranzita Strâmtoarea Ormuz. Nu s-au raportat victime în urma ultimelor atacuri asupra navelor din zonă.

Organizația britanică de monitorizare a comerțului maritim UKMTO a declarat că o navă a luat foc după ce a fost lovită de un proiectil necunoscut, dar incendiul a fost stins și nu s-a raportat niciun impact asupra mediului.

Autoritățile iraniene nu au comentat informațiile

În ultimele săptămâni, administrația Trump a semnalat în repetate rânduri că s-ar putea ajunge în curând la un acord privind redeschiderea strâmtorii, însă Iranul a negat că ar fi în curs de desfășurare vreo negociere. Nu este clar dacă ultima serie de negocieri va duce la un acord mai durabil.

„Odată ce va fi anunțat acordul privind restabilirea transportului maritim comercial fără obstacole, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american. Măsurile SUA vor fi condiționate de respectarea angajamentelor asumate de Iran, a precizat acesta.

Condiții puse de Iran

Comandamentul Central al SUA a declarat sâmbătă că a permis trecerea a peste 30 de nave care transportau ajutoare umanitare de la începutul blocadei actuale.

Forțele americane au respins 53 de nave, au imobilizat două nave și au abordat alte două, a precizat Comandamentul Central într-o declarație publicată pe rețelele de socializare.

Prețurile alimentelor și ale altor bunuri de primă necesitate au crescut rapid în Iran de la începutul conflictului, în februarie. La o conferință de presă susținută sâmbătă, Pezeshkian a acuzat Statele Unite că au provocat dificultăți în importul bunurilor de bază.

El nu a menționat nicio excepție de la blocadă pentru ajutorul umanitar.

Gărzile Revoluționare Iraniene, care au vizat navele, au declarat, de asemenea, sâmbătă că redeschiderea strâmtorii depinde de acceptarea de către Washington a condițiilor Iranului și nu are legătură cu negocierile dintre Iran și Oman.

„Ori de câte ori Statele Unite vor accepta condițiile Iranului, Strâmtoarea Ormuz va fi cu siguranță redeschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Hossein Mohebbi, potrivit agenției de știri iraniene Tasnim.

Ce presupune acordul

Un acord propus între Iran și Oman, menit să contribuie la încheierea celor cinci luni de conflict dintre Iran și SUA, i-ar oferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoare, au declarat miercuri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali, aceasta fiind una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.

Oficialii americani au afirmat în repetate rânduri că nu ar fi de acord niciodată ca Iranul să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie. Nu este clar dacă aceștia au încercat să modifice parametrii acordului.

Iranul a folosit ostilitățile pentru a justifica perceperea unei taxe de trecere de la petrolierele care tranzitează strâmtoarea. Acest lucru, împreună cu atacurile asupra navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa, a perturbat grav transporturile globale, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie și alimentând inflația, scrie hotnews.ro