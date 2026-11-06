Amenințările cu bombă continuă să provoace haos în Europa. De această dată, mai multe redacții din Irlanda și Bulgaria au primit mesaje de amenințare, iar sediul radiodifuzorului public irlandez RTÉ a fost evacuat. Expeditorul, care s-a prezentat drept „Mihail Andropov”, susține că se află în spatele valului de alerte false care au perturbat zeci de zboruri în ultimele zile. Și postul britanic Sky a anunțat că a primit o amenințare la adresa securității sale.

Mesajele au fost expediate vineri către postul de televiziune bulgar Nova TV și radiodifuzorul public irlandez RTÉ. Acestea aveau titlul „Mesaj către Occident” și avertizau asupra unei presupuse serii de atacuri care ar urma să vizeze mijloacele de transport din întreaga Europă.

În urma amenințării, sediul RTÉ a fost evacuat. O alertă similară a fost raportată și de postul britanic Sky.

Persoana care și-a asumat responsabilitatea pentru aceste amenințări s-a prezentat drept „Mihail Andropov”. Deocamdată, Reuters nu a putut stabili identitatea expeditorului, originea mesajelor sau dacă acesta are într-adevăr legătură cu alertele care au vizat cursele aeriene europene.

Amenințările au vizat cel puțin 15 zboruri

Vineri, alertele cu bombă au continuat să afecteze traficul aerian european, pentru a patra oară în această săptămână. În total, aproximativ 15 zboruri au fost vizate de amenințări, unele aeronave fiind nevoite să aterizeze în alte aeroporturi sau să fie escortate de avioane de vânătoare.

Poliția din Danemarca a anunțat că investighează amenințări care au vizat traficul aerian de pe aeroportul din Copenhaga. Autoritățile au precizat însă că, potrivit evaluării preliminare, pasagerii nu s-au aflat în pericol, iar aeroportul a continuat să funcționeze normal.

Și poliția din Cehia a primit alerte privind nouă curse care urmau să decoleze de pe aeroportul din Praga sau să aterizeze acolo. Nu au fost găsite explozibili, iar zborurile nu au fost anulate sau redirecționate din această cauză.

Totuși, un avion Wizz Air care zbura de la Praga spre Roma a fost redirecționat către Veneția, unde a aterizat în siguranță.

În Franța au fost raportate alte patru amenințări la adresa unor aeronave care survolau teritoriul țării. Toate au aterizat fără incidente.

O alertă a fost declanșată și la aterizarea unui avion Ryanair care zbura de la Roma spre Lisabona, iar în România a fost vizată o aeronavă Tarom cu 102 pasageri la bord, care venea de la Praga spre București.

Până în prezent, nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv, iar toate aeronavele au aterizat în siguranță.

Experții suspectează o campanie de atacuri hibride

Specialiștii în securitate consideră că valul de amenințări ar putea face parte dintr-o campanie coordonată de atacuri hibride. Aceștia nu exclud însă nici posibilitatea ca unele persoane să imite amenințările anterioare sau să acționeze din motive personale.

Incidentele au loc într-un context tensionat, marcat de mai multe acte de sabotaj și tentative de sabotaj în Europa, care au vizat infrastructura energetică, obiective asociate apărării și aeroporturi.

Mai mulți oficiali și experți au asociat aceste acțiuni cu sprijinul european pentru Ucraina și au acuzat Rusia că ar desfășura o campanie de destabilizare prin atacuri hibride. Până acum, însă, nicio țară nu a atribuit oficial Moscovei responsabilitatea pentru valul de amenințări cu bombă.

Spania avertizează asupra unui posibil „război psihologic”

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că repetarea incidentelor după același mod de operare ridică suspiciuni privind o acțiune coordonată.

„Cea mai rezonabilă ipoteză este că ne confruntăm cu o tentativă de agresiune hibridă și cu o formă de război psihologic”, a afirmat oficialul, într-un interviu acordat televiziunii publice TVE.

Acesta a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru noi provocări de acest fel.

Între timp, un blogger rus care a fondat mișcarea antifeministă „Statul masculin”, Vladislav Pozdniakov, a negat orice implicare a grupării în amenințările recente. El a declarat că organizația nu mai există.

Anchetele continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele mesajelor și dacă incidentele din mai multe țări au o origine comună, transmite Hotnews.