Forterra, un producător american de vehicule autonome, a dezvăluit astăzi că peste 100 dintre ATV-urile sale autonome au fost trimise forțelor armate ale Ucrainei în ultimele nouă luni. Forterra susține că este cea mai amplă desfășurare de vehicule terestre autonome în luptă realizată de o companie americană din domeniul tehnologiilor de apărare, relatează TechCrunch.

„Cred că acest lucru este valabil pentru orice tehnologie militară creată vreodată: până când nu te confrunți cu realitățile războiului, pur și simplu nu ai cum să știi”, a declarat pentru TechCrunch Scott Sanders, directorul de dezvoltare al Forterra și fost ofițer în Corpul Pușcașilor Marini al SUA, transmite hotnews.ro.

Finanțată din fonduri ale Departamentului Apărării al SUA, misiunea face parte dintr-un efort tot mai amplu de transformare a armatei americane prin sprijinul acordat rezistenței ucrainene împotriva invaziei ruse.

De ce sunt importante vehiculele autonome în războiul din Ucraina

Deși dronele aeriene au atras cea mai mare parte a atenției în acest conflict, dinamica pe care au creat-o, cu zone vaste de ucidere în care mișcările de trupe sunt practic imposibile, i-a determinat pe strategii ucraineni să caute soluții autonome și la sol.

„Nu ai unde să te ascunzi”, a explicat sergentul-major Corey Wilkens, care conduce un program de dezvoltare a vehiculelor autonome și a tacticilor aferente pentru armata SUA. „Devii extrem de vulnerabil la atacurile cu drone FPV (first-person view), la alte tipuri de drone care lansează muniții, la artilerie, mortiere și la întreaga gamă de mijloace de atac de care dispun”, explică acesta.

Ucraina produce deja propriile vehicule terestre fără echipaj (UGV), folosite pentru transportul proviziilor și al muniției sau pentru evacuarea soldaților răniți. Însă acestea sunt, de regulă, alimentate cu baterii și pot transporta cel mult 250 de kilograme, potrivit unui militar din armata ucraineană care a lucrat cu aceste vehicule.

Ucrainenii au folosit deja vehiculele produse de compania americană în numeroase misiuni

Vehiculele Lancer ale Forterra, bazate pe ATV-uri Polaris și echipate cu un ansamblu propriu de senzori și sisteme de calcul, sunt alimentate cu benzină și pot transporta până la 750 de kilograme de încărcătură, ceea ce le face mai versatile și mai utile.

„Pe scurt, acest UGV destinat logisticii și menținerii capacității noastre de apărare este cel mai important UGV din Ucraina”, a spus militarul ucrainean. „Este al naibii de impresionant și abia așteptăm să primim mai multe”, a subliniat acesta.

La început însă, lucrurile nu au stat așa. Forțele Armate ale Ucrainei au avut experiențe mixte cu contractori occidentali care au adus tehnologii noi pe front, iar inițial soluțiile Forterra păreau prea orientate către cerințele sofisticate ale armatei SUA. Adaptarea vehiculului la condițiile din teren – în special prin instalarea unei antene de internet prin satelit Starlink – i-a crescut considerabil utilitatea.

De la sosirea lor în Ucraina, în octombrie anul trecut, vehiculele au parcurs peste 4.000 de kilometri în mai mult de 1.100 de misiuni, au transportat în total aproximativ 352.600 de kilograme de încărcătură și au efectuat 52 de evacuări ale răniților. Unele au fost pierdute în luptă, în special după ce au rămas împotmolite în noroi adânc sau în alte tipuri de teren unde forțele ruse le-au putut lovi fără dificultate.

Deși vehiculele pot naviga autonom pe terenuri variate, ele nu sunt încă în măsură să identifice forțe inamice apărute pe neașteptate și să reacționeze în mod adecvat.

„Avem nevoie ca vehiculul să poată răspunde în timp real amenințărilor inamice, chiar în momentul în care se află în fața adversarului, iar autonomia pur și simplu nu știe încă să facă asta”, a explicat militarul ucrainean citat de TechCrunch sub condiția anonimității.