Bilanțul inundațiilor devastatoare din Nepal a ajuns la 626 de morți, iar peste 2.400 de oameni sunt încă dați dispăruți. Operațiunile de căutare continuă, însă sunt îngreunate de ploile puternice și de vremea rea, care au forțat chiar și suspendarea temporară a intervențiilor în unele zone. Printre cei dispăruți sunt sute de cetățeni străini, iar familiile lor așteaptă cu disperare informații despre cei dragi. În mod surprinzător, autoritățile nepaleze au respins inițial ajutorul oferit de mai multe țări, care au cetățeni dispăruți în urma dezastrului, înainte de a accepta ulterior sprijin tehnic extern. Autoritățile și-au schimbat ulterior poziția.

Într-o scenă dramatică salvatorii au ajuns la doi muncitori, blocați într-un tunel al hidrocentralei din Raswa.

I-au găsit acoperiți de nămol și i-au cărat prin mâlul alunecos până la elicopterul, care i-a transferat într-o zonă sigură. Alți zeci de angajați ai hidrocentralei sunt de negăsit. Și această fetiță a fost salvată astăzi de sub mormanele de nămol și resturi aduse de șuvoaie.

Aceste imagini, obținute de New York Times de la un ghid chinez din Tibet, surprind exact momentul in care s-a rupt ghețarul, care a pornit viitura ucigașă de miercuri dimineața. Torenții de namol, gheață si resturi s-au prăbușit cu o viteza devastatoare spre satele de la granița dintre Nepal si China. Foarte puține cladiri au rezistat suvoiului năvalnic, iar localnicii chiar se intreabă cine a proiectat structurile de rezistență ale caselor rămase in picioare.

Chiar la trecerea frontierei erau multe autobuze cu turiști, cărora li se procesau vizele pentru intrarea în China.

Ei doi sunt singurii americani despre care se știe, care au supraviețuit în această zonă. Stăteau de vorbă cu cațiva turiști italieni, într-unul dintre autobuzele albastre, când au zărit pe geam oameni alergând înnebuniți.

Will RIPLEY, CORESPONDENT CNN: „Când au privit în spate, au văzut un nor negru înaintând amenințător spre ei. Nu știau dacă e apă ori fum, dar era clar că se deplasează foarte rapid către autobuzele parcate acolo. Toți cei aflați în autobuz au sărit afară, iar de cei care au apucat-o spre stânga nu se mai știe nimic, sunt probabil morți. Cei doi americani au fugit către dreapta, pe un deal, și au reușit la limită să ajungă într-un punct mai înalt de unde au văzut oroarea derulându-se.”

„Apa a venit ca un tsunami, a înghițit tot, șoseaua, autobuzele, casele, oamenii, totul. Am văzut cum oamenii erau înghițiți de torent.”

Will RIPLEY, CORESPONDENT CNN: „Nici ei nu știu cum au scăpat, s-au târât, s-au cățărat, au fugit alături de un grup restrâns de oameni și spun că își datorează viața unui ghid local care le-a indicat pe unde s-o ia ca să ajungă în zona mai înaltă.”

Au supraviețuit si câțiva dintre turiștii italieni.

„Moartea... acel vuiet asurzitor a bătut ușor și la ușa autobuzului nostru. Pe de o parte, lua mii și mii de vieți; pe de altă parte, ne spunea: "Băieți, ieșiți, încă nu a venit vremea voastră. După acele 30 de secunde, poate chiar un minut, și autobuzul nostru a fost luat de ape, pentru că șuvoiul a măturat întregul sat."

Printre cei scăpați miraculos se numară și această femeie de 97 de ani.

„Când a fost scoasă din nămol și așezată în cupa excavatorului, bunica mea a zâmbit de parcă se întorcea victorioasă de la război.”

Din păcate, vremea rea îngreunează operațiunile de salvare. Plouă necontenit de ieri, iar în zilele următoare este așteptat un muson. În acest timp, agonia și frustrarea miilor de nepalezi care au rude dispărute sporesc cu fiecare oră ce trece fără vești despre soarta celor dragi.

Will RIPLEY, CORESPONDENT CNN: „Nu departe de aici este o morgă pe al cărei zid sunt lipite foarte multe fotografii ale cadavrelor recuperate din nămol. Sunt trupuri de bărbați, femei și copii. Sunt chiar și poze ale unor membre, mâini sau picioare, care aveau diverse tatuaje, după care victimele ar putea fi identificate mai ușor.”

Violența puhoaielor a fost atât de intensă încât şapte cadavre au fost găsite la zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh.