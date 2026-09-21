Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut de DIICOT, luni seară, în dosarul de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Conform acestora, Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața procurorilor.

DIICOT îl acuză pe Georgescu că a înșelat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro au fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale.

Informația inițială despre reținerea lui Georgescu a fost transmisă de Antena 3 și Digi 24.

Călin Georgescu a fost reținut de procurori pentru 24 de ore.

Estre al treilea dosar penal în care este cercetat Călin Georgescu, cel care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulat apoi de CCR.

La această oră, Georgescu este încă în sediul DIICOT, unde în continuare sunt câteva zeci de susținători ai acestuia.

În dosarul în care a fost ridicat din trafic luni dimineață, Călin Georgescu este acuzat de DIICOT că a pus la cale o schemă de înșelăciune care s-ar fi desfășurat începând cu anul 2021 în România și Marea Britanie.

DIICOT îl acuză acum pe Georgescu că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Victima este un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care spune că fostul candidat la prezidențiale l-a înșelat cu peste 1 milion de euro, pe care i-ar fi cerut drept „garanție” pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o „afacere cu materiale prețioase”. El spune că a depus plângere la DIICOT împotriva lui Georgescu din anul 2024.

Alți 100.000 de euro erau destinați pentru campania electorală a lui Georgescu. Procurorii spun că, pentru această ultimă sumă, a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.