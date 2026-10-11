În plină expansiune a roboticii și a inteligenței artificiale, apar noi și noi meserii. În China, de exemplu, e la mare căutare cea de antrenor de roboți. Este vorba despre oameni fără o pregătire specială, care se filmează în timp ce execută diverse activități cotidiene. Mișcările sunt etichetate și alimentează centrele de date specializate în instruirea roboților umanoizi dotați cu inteligență artificială.

O cameră instalată pe frunte înregistrează fiecare mișcare a unei femei care spală vase și apoi face curățenie în casă. În mai multe orașe din China, localnicii sunt plătiți să se filmeze în timp ce dau cu mopul sau își împăturesc hainele. Imaginile ajung apoi la companiile care colectează date pentru dezvoltarea roboților.

„Pot câștiga între 10 și 12 dolari pe zi făcând această muncă, iar uneori chiar mai mult. Am auzit că pregătirea roboților necesită o cantitate foarte mare de date. Această activitate poate fi făcută pe termen lung și în mod repetat, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru persoanele care lucrează de acasă.”

Camerele de filmat înregistrează și mișcările angajaților din magazine, de exemplu când sortează și așează fructele și legumele la raft. Companiile de robotică sunt interesate și de activitățile specifice vieții rurale. Localnicii sunt filmați în timp ce prepară tofu sau gătesc chifle la abur și alte preparate tradiționale chinezești.

Sui MING, DIRECTOR AL UNUI CENTRU DE DATE: „Experiența meșteșugarilor și a maeștrilor tradiționali e transformată în date pe care mașinile le pot recunoaște și interpreta, extinzând continuu volumul și diversitatea datelor utilizate pentru antrenarea roboților.”

China investește masiv în sectorul roboticii și inteligenței artificiale, dezvoltând centre speciale de antrenare a roboților și infrastructuri de colectare a datelor. 70 de asemenea platforme au fost deschise doar anul acesta, iar alte 40 urmează să fie lansate în 2027.