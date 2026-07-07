Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să ridice suspendarea impusă Comitetului Olimpic Rus după invazia Ucrainei, o hotărâre care deschide calea revenirii sportivilor ruși în competițiile olimpice, inclusiv la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028.

Decizia vine după ce CIO a constatat că o problemă juridică legată de activitatea Comitetului Olimpic Rus a fost soluționată. Potrivit instituției, suspendarea nu a fost menținută din cauza războiului în sine, ci din cauza faptului că organizația sportivă rusă a inclus în structura sa comitete olimpice regionale din teritorii ucrainene ocupate.

CIO a anunțat că, în prezent, Comitetul Olimpic Rus nu mai include aceste organizații în rândul membrilor săi, motiv pentru care suspendarea, introdusă la 12 octombrie 2023, a fost anulată, scrie The Guardian.

Rusia ar putea reveni cu o delegație numeroasă la Los Angeles

Ridicarea suspendării ar putea permite participarea unei echipe ruse formate din sute de sportivi la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Până acum, sportivii ruși au concurat doar în condiții speciale, ca sportivi neutri autorizați, după ce au fost supuși unor verificări privind pozițiile publice față de războiul din Ucraina.

Această procedură nu va mai fi aplicată în aceeași formă, însă CIO a precizat că o decizie privind folosirea drapelului, imnului și simbolurilor oficiale ale Rusiei va fi luată separat, la o dată ulterioară.

„Decizia privind afișarea drapelului, imnului, culorilor sau a oricăror semne de identificare rusești pentru Jocurile Olimpice va fi luată la momentul oportun”, a transmis CIO.

Fără competiții olimpice în Rusia și fără oficiali ruși invitați

În același timp, CIO a precizat că nu intenționează, deocamdată, să organizeze evenimente olimpice în Rusia și nici să invite oficiali guvernamentali sau de stat ruși la competițiile sale.

Instituția a menționat că organizarea unor evenimente sportive internaționale pe teritoriul Rusiei va depinde de deciziile federațiilor internaționale și ale organizatorilor competițiilor.

Sportivii ruși vor fi supuși unor controale antidoping suplimentare

CIO a anunțat și măsuri suplimentare privind verificarea sportivilor ruși, în contextul preocupărilor legate de Agenția Antidoping din Rusia.

Astfel, sportivii ruși vor trebui să treacă prin mai multe teste realizate de Agenția Internațională de Testare înainte de a putea participa din nou la competițiile sportive internaționale.

Totodată, CIO a avertizat că selecția sportivilor ruși nu va depinde doar de rezultatele sportive, ci și de comportamentul acestora și de capacitatea lor de a reprezenta valorile promovate de Carta Olimpică.

„Sportivii trebuie să servească drept modele care respectă, susțin și promovează o societate pașnică prin sport”, a subliniat CIO.

Decizia de ridicare a suspendării marchează o schimbare importantă în relația dintre mișcarea olimpică și Rusia, însă participarea deplină a delegației ruse, inclusiv sub propriile simboluri naționale, rămâne încă incertă.