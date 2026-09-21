Peste doi euro pentru un litru de combustibil – este noua realitate pentru milioane de europeni. În Germania, benzina a ajuns la aproximativ 2 euro și 36 de cenți, iar motorina la 2 euro și 43 de cenți. Franța și Belgia au trecut și ele de pragul de doi euro la motorină. În fața prețurilor tot mai mari, guvernele europene încearcă să-și protejeze șoferii prin reduceri de taxe, plafonări și ajutoare directe.

În Germania, unde un litru de benzină costa în medie 2,36 euro, iar motorina 2,43 euro, guvernul a decis să intervină direct prin taxe. De la 1 octombrie, taxa energetică pe benzină și motorină va fi redusă temporar cu 14 cenți pe litru, până la sfârșitul anului. Măsura vine după ce prețurile la pompă au atins niveluri record.

„-Este exorbitant de scump. Niciodată nu am plătit atât de mult pentru combustibil cât plătesc acum.

-Da, conduc mai puțin, acum mergem mai mult pe jos.

-Sper că, la un moment dat, situația se va calma din nou.”

În Franța, șoferii plătesc în medie 2,17 euro pentru un litru de benzină și 2,29 euro pentru motorină. Parisul a ales însă să nu reducă generalizat taxele pe combustibil. În schimb, autoritățile au introdus ajutoare țintite pentru anumite categorii afectate de scumpiri. Printre ele sunt angajații care folosesc intens mașina pentru a merge la serviciu, dar și agricultorii. Unii însă așteaptă ajutoare pentru toți, spunând că prețurile ridicate afecteaza orice familie.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne mobilizăm, cu toții. Nu mai alimentați cu petrol, nu vă mai deplasați, nu mai faceți nimic. Până când guvernul va reacționa.”

În Slovenia, prețurile sunt ceva mai mici, dar și aici statul intervine. Un litru de benzină costă în medie 1,64 euro, iar motorina 1,85 euro. Autoritățile au intervenit asupra componentelor care intră în prețul final al carburanților, inclusiv prin modificarea unor taxe și contribuții. Scopul este ca scumpirea petrolului să fie transferată mai puțin către consumator.

„-Într-adevăr, prețul a crescut foarte mult.

-Rezervorul meu este aproape gol. Am ajuns deja la 70 de litri și încă se alimentează.

-Vom continua să alimentăm și să conducem, doar că la costuri mai mari.”

Iar în Ungaria, unde benzina costă aproximativ 1,71 euro, iar motorina 1,92 euro litrul, ajutorul este mult mai țintit. Guvernul oferă proprietarilor eligibili de autoturisme diesel aproximativ 55 de euro, în mai multe tranșe până în decembrie. În spatele scumpirilor este, în primul rând, piața mondială a petrolului. Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului – Strâmtoarea Ormuz. Iar atacurile asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită au complicat și mai mult situația.

O conductă construită tocmai pentru a ocoli Ormuzul a fost avariată, ceea ce amenință o parte importantă din exporturile saudite. Bruxelles-ul spune că, în acest moment, Europa nu are o problemă de aprovizionare cu motorină sau benzină. Cererea este acoperită prin producția rafinăriilor europene și prin importuri de pe alte piețe. Problema este însă prețul, care poate continua să fie ridicat dacă perturbările din Orientul Mijlociu se prelungesc.