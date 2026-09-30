Siegfried Mureșan a reacționat după ce Parlamentul a respins prin vot cabinetul propus de acesta. Europarlamentarul a declarat că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea acesteia.

„Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia”, a declarat Siegfried Mureșan în Parlament.

Acesta a precizat că următorii pași depind acum de președintele României.

„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași”, a spus Mureșan.

El a mai afirmat că, în ultimul an, cetățenii au suportat efortul stabilizării țării și că va continua să susțină aceste demersuri.

„În acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta ca eforturile oamenilor să nu fie în zadar”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Guvernul Mureșan a picat la vot. Câte voturi a obținut

Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. În sală s-au aflat parlamentarii PSD, pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să nu fie amânată, care au spus însă din bănci „prezent, nu votez”. Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala încă din timpul dezbaterilor.

Criza politică din România

Criza politică din România durează de aproape cinci luni și a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei propuneri pentru funcția de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament. Pe 17 septembrie, șeful statului l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Cabinetul său, susținut de PNL, USR și UDMR, avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

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