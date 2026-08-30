Echipele de salvare din Nepal și China s-au mobilizat duminică pentru a găsi miile de persoane dispărute după ce prăbușirea unui ghețar a declanșat o alunecare de teren catastrofală în Himalaya, operațiunile fiind complicate de condițiile meteorologice dificile și pe fondul creșterii nivelului apei, transmite Reuters.

Autoritățile au declarat că numărul morților a ajuns la 750 duminică dimineață, iar peste 3.000 de persoane sunt date dispărute de ambele părți ale frontierei dintre Nepal și China, după ce miercuri un torent de gheață, roci, noroi și resturi a măturat văile montane și râurile, provocând devastări pe scară largă.

Crucea Roșie a estimat că peste 90.000 de persoane ar fi fost afectate de dezastru, pe care China l-a pus pe seama efectelor schimbărilor climatice.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a spus omologului său nepalez, în cadrul unei convorbiri telefonice de sâmbătă, că alunecarea de teren a fost „cel mai grav dezastru transfrontalier” din ultimii ani și că operațiunile de salvare au atins un nivel fără precedent de dificultate și complexitate, a relatat postul public de televiziune CCTV.

Sute de străini printre dispăruți

Autoritatea nepaleză pentru situații de urgență a precizat că 734 de persoane au murit, 2.498 sunt în continuare dispărute și 7.514 au fost salvate. Din partea chineză, autoritățile au declarat că 16 persoane au murit în județul Gyirong și că 546 sunt dispărute.

Beijingul a declarat că 261 de cetățeni străini din 23 de țări sunt dați dispăruți în Tibet, în apropierea unui punct de trecere a frontierei important cu Nepalul.

Amploarea dezastrului a complicat eforturile de salvare pe terenul accidentat din Himalaya.

Poliția locală din Nepal a declarat pentru Reuters că locuitorii și echipele de salvare s-au refugiat pe terenuri mai înalte după ce nivelul apei râului Trishuli a crescut în ultimele ore în urma unor noi precipitații, ceea ce a stârnit temeri privind noi inundații, scrie hotnews.ro

Operațiunile de salvare au fost suspendate de mai multe ori începând de vineri din cauza vremii nefavorabile și a temerilor că un lac format la granița dintre Nepal și China în urma dezastrului ar putea declanșa noi inundații, după ce a început să se revarsă în râurile Lhende Khola și Trishuli din Nepal.

În Nepal, eforturile de salvare s-au concentrat mai mult asupra sutelor de persoane despre care se crede că sunt blocate în tunelurile centralelor hidroelectrice avariate de inundații.