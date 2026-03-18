Ministerul Sănătății din Rusia a actualizat regulile privind controlul medical reproductiv, introducând o prevedere care stârnește deja controverse: femeile care declară că nu își doresc copii vor fi îndrumate către consiliere psihologică.

Modificările, aprobate la finalul lunii februarie, fac parte dintr-un program extins de evaluare a sănătății reproductive lansat în 2024.

În cadrul acestuia, femeile cu vârste între 18 și 49 de ani completează un chestionar medical. Dacă la întrebarea „Câți copii ați dori să aveți?” răspunsul este „zero”, medicii sunt sfătuiți să recomande o consultație la un psiholog medical.

Scopul declarat al acestor ședințe este „formarea unei atitudini pozitive față de nașterea copiilor”. În mod notabil, bărbații nu sunt supuși unor întrebări similare în evaluare.

Autoritățile ruse justifică măsura prin situația demografică dificilă. Potrivit ministrului sănătății, Mihail Murashko:

tulburări ale funcției reproductive au fost identificate la 12,9% dintre femei și 2,1% dintre bărbați;

aproximativ 9% dintre adolescenți prezintă anomalii în această sferă.

În paralel, vicepremierul Tatiana Golikova a anunțat că în 2024 aproape 25% dintre femeile care intenționau să facă avort au renunțat, ceea ce ar fi dus la „salvarea” a circa 42.000 de copii.

Măsura privind consilierea psihologică se înscrie într-un val mai amplu de inițiative:

trimiterea femeilor care iau în calcul avortul la psihologi clinici;

propuneri de eliminare a avorturilor din motive sociale din sistemul public de asigurări.

Deputata Ekaterina Stenyakina a susținut că limitarea accesului la avort este necesară pentru a îmbunătăți demografia, pe care o consideră „o chestiune de securitate națională”.

Noile prevederi au atras critici din partea experților și organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că:

decizia de a avea sau nu copii ține de viața privată;

consilierea ar putea deveni o formă de presiune instituțională;

lipsa unor măsuri similare pentru bărbați ridică probleme de echitate.