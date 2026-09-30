Incidentul de la bordul unui avion Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv este investigat de autoritățile israeliene inclusiv ca posibil atac terorist. Potrivit oficialilor israelieni citați de Reuters, copilotul ar fi atacat comandantul cu un cuțit și ar fi încercat să preia controlul aeronavei.

Ce povestesc pasagerii despre incidentul de la bordul avionului Flydubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită

O mărturie oferită de o pasageră aduce noi informații despre momentele de panică de la bordul avionului. Femeia a declarat pentru Canal 15 că, în timpul zborului, din zona cabinei piloților s-ar fi auzit țipete. Ulterior, când ușa ar fi fost deschisă, pasagerii ar fi observat urme de sânge. Potrivit acesteia, unul dintre piloți ar fi fost rănit cu un cuțit pliabil, scrie Reuters.

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Situația ar fi fost preluată rapid de pasageri și membri ai echipajului. Mai mulți oameni aflați la bord ar fi intervenit pentru a-l opri și imobiliza pe cel considerat agresor. Martora spune că, în acele momente, pasagerii s-ar fi temut că situația ar putea avea un deznodământ tragic.

O relatare diferită vine de la Hilel Biton Rosen, corespondent militar al Canal 14. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, incidentul ar fi început după ce unul dintre piloți ar fi modificat brusc traiectoria aeronavei și ar fi început să coboare. Celălalt pilot ar fi încercat să-l oprească, iar între cei doi ar fi izbucnit o confruntare fizică. În această versiune, copilotul ar fi reușit să preia situația sub control și să evite o posibilă prăbușire.

În spațiul public au apărut și informații despre membrii echipajului. Potrivit presei israeliene, comandantul aeronavei ar fi rus, iar copilotul ucrainean. Alte relatări indică faptul că printre pasageri s-ar fi aflat și piloți care călătoreau în interes de serviciu și care ar fi contribuit la gestionarea situației. Nu este clar dacă aceștia erau militari.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat public detaliile privind o posibilă agresiune cu un cuțit, lupta dintre cei doi piloți sau identitatea acestora. Aeronava a ajuns în siguranță la sol în Arabia Saudită, iar circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire.