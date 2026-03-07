Președintele american Donald Trump a reacționat sâmbătă după ce omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, și-a cerut scuze statelor din Golf care au fost atacate în ultimele zile, transmite hotnews.ro.

Liderul de la Casa Albă a susținut într-un mesaj scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Iranul „s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu” după atacurile SUA și Israelului.

Trump a subliniat că Teheranul ar fi fost forțat să își ceară scuze față de statele din Orientul Mijlociu și să promită că nu va mai lansa atacuri împotriva lor, în urma operațiunilor militare ale Statelor Unite și Israelului.

„Iranul, care este complet învins, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

Președintele SUA a susținut că promisiunea a fost făcută de omologul său iranian „doar din cauza atacurilor neîncetate ale SUA și Israelului”, susținând că Teheranul ar fi urmărit să „preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu”.

Trump a mers mai departe și a declarat că este „prima dată în mii de ani” când Iranul a pierdut în fața țărilor din regiune, spunând că nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”.

În același mesaj, președintele american a avertizat că Iranul o să fie „astăzi lovit foarte tare” și că sunt analizate noi ținte.

Trump a spus că, din cauza „comportamentului necorespunzător al Iranului”, sunt luate în calcul atacuri împotriva unor zone și grupuri care până acum nu erau vizate, luând în considerare „distrugerea completă”.

Citeste si : Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbăta trecută. Atacul a urmat avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată.

Citeste si : Imagini din Tel Aviv în care se aud sirenele de alarmă, iar oamenii fug în adăposturi - VIDEO

La rândul lui, Iranul a ripostat, lansând rachete și drone, nu doar asupra Israelului, dar și asupra mai multor regiuni din Golful Persic. Tensiunile din Orientul Mijlociu durează deja de o săptămână și afectează sever economia mondială prin șocuri petroliere, blocarea rutelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz și explozia costurilor de transport și asigurare. Aceasta generează inflație globală, riscuri de recesiune, creșterea prețurilor la combustibili și perturbări masive ale lanțurilor de aprovizionare.

Citeste si : Războiul din Orientul Mijlociu începe să coste scump întreaga lume: petrolul se scumpește după blocarea Strâmtorii Ormuz, transportul maritim este afectat, iar economiștii avertizează asupra unei posibile creșteri a inflației - VIDEO

În Republica Moldova, la fel, s-au înregistrat scumpiri semnificative la pompă, în toată această săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în weekend benzina a ajuns la prețul de 24,54 lei pentru un litru, iar motorina la 22,87 lei pentru un litru.

A fost instituită și stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În acest sens, autoritățile vorbesc despre limitarea vânzării în orele de vârf a energiei electrice către alte entități decât cele care asigură consumul intern, și de asemenea limitarea exportului de produse petroliere. Responsabilii îndeamnă populația să nu formeze cozi la benzinării.