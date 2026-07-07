Liderii NATO încep la Ankara un summit crucial, la care vor să demonstreze că îşi respectă angajamentele de a creşte cheltuielile pentru apărare, în contextul în care Washingtonul îşi reduce angajamentele faţă de alianţă. Ar urma să fie semnate contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari, iar aliații europeni ai Ucrainei intenționează să își reafirme sprijinul pentru Volodimri Zelenski, care este invitat la cina inaugurală oferită de gazde. Liderii NATO speră ca relaţiile solide ale lui Donald Trump cu Mark Rutte și Recep Taip Erdoan să asigure un summit fără tensiuni.

Razboiul din Ucraina si angajamentele statelor europene pentru propria aparare sunt principalele subiecte ale summitului NATO din Turcia. Șeful Alianței si liderii statelor membre spera ca il vor imbuna pe Donald Trump cu promisiunea ca isi vor asuma o tot mai mare responsabilitate pentru apararea continentului.

De exemplu, cancelarul Merz ajunge la Ankara la o zi dupa ce guvernul său a adoptat proiectul de buget federal pentru 2027, marcat de o creştere masivă a cheltuielilor militare. Sumele alocate armatei germane in 2027 vor depăși 555 de miliarde de euro, o crestere cu 33% fata de 2026.



Pe de alta parte, potrivit unor surse diplomatice, țările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 și 2027.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Nu vreau decât loialitate. Știți, noi le-am fost atât de loiali, am luptat mereu pentru ei, avem mii de militari peste tot prin Europa. Numai în Germania sunt 50.000.”



Donald Trump a declarat public că vine la summitul NATO doar pentru că e gazduit de președintele Turciei, Recep Taip Erdoan, pe care il considera prieten.

Insa nici relatiile bilaterale cu Turcia nu sunt chiar senine.

Seung MIN KIM, JURNALIST ASSOCIATED PRESS: „Întâlnirea lui Trump cu Erdogan se va concentra pe chestiunea avioanelor de vânătoare F35, o problemă deja veche, datând din primul mandat al lui Trump. Turcia vrea să cumpere avioane F35 de la Statele Unite deși deține sisteme de apărare anti-rachetă S-400 rusești, fapt care îi îngrijorează pe americani. Mai ales temerea că informații vitale despre capactitățile acestor avioane ar pute ajunge direct la ruși. Președintele Trump a dat de înțeles că ar veni cu un cadou pentru Erdogan, când fost întrebat ce decizie a luat în legătură cu avioanele F35.”



Seren Selvin KORKMAZ, ANALIST POLITIC ISTANBUL: „Amândoi preferă diplomația tranzacțională, târguielile de la lider la lider, fiind mai puțin interesați în condiționări întemeiate pe valori. Asta creează spațiu favorabil cooperării în domeniile apărării, energiei, comerțului și securității regionale. Erdogan are multe vulnerabilități pe plan intern, dar se folosește de politica externă drept sursă de putere. Vrea să arate că Turcia este indispendabilă și că el este liderul care a făcut-o astfel.”

Totusi, vanzarea avioanelor F-35 ar necesita undă verde din partea Congresului. Chestiunea e cu atat mai spinoasa cu cat premierul israelian Beniamin Netanyahu s-a exprimat public impotriva vanzarii de aeronave F35 catre Ankara, pentru a nu perturba echilibrul de forțe în Orientul Mijlociu.

F-35 al Lockheed Martin, cel mai sofisticat avion de luptă american, a fost dezvoltat de SUA în parteneriat cu alte țări NATO, în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter.