Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar putea prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol – și că aliații americani ar trebui să plătească pentru protejarea acesteia. Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran și al blocării traficului prin această arteră strategică.

Într-un interviu acordat postului Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să asigure securitatea strâmtorii și că acest rol ar trebui remunerat de statele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor și a resurselor energetice.

„Vom păstra controlul asupra strâmtorii și probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că o vom numi «îngerul păzitor al strâmtorii». Și ar trebui să fim remunerați pentru asta”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a insistat că Statele Unite nu ar trebui să suporte singure costurile unei astfel de misiuni.

„O să o păzim. O să fim plătiți pentru asta – o sumă mare de bani. Celelalte țări sunt foarte bogate. Sunt de partea noastră și nu se poate aștepta ca noi să facem asta pe gratis”, a adăugat Trump.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul noii crize

Declarațiile liderului american vin după ce Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, invocând un tranzit neautorizat și motive de securitate. Ulterior, autoritățile de la Teheran au precizat că traficul maritim va rămâne suspendat până la restabilirea „stabilității și calmului” în regiune.

Blocarea acestei căi navigabile, prin care tranzitează o parte importantă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale, a provocat creșteri semnificative ale prețurilor la energie și a alimentat temerile privind o nouă perioadă de inflație la nivel global.

Trump acuză Iranul că și-a încălcat angajamentele

Președintele SUA a susținut că Iranul nu și-a respectat înțelegerile convenite anterior și a avertizat că Washingtonul va răspunde ferm, transmite digi24.ro.

„Aveam o înțelegere. Era o înțelegere încheiată, dar apoi au încălcat-o. Întotdeauna o încalcă. Am avut 10 înțelegeri cu oamenii ăștia, așa că o să-i lovim foarte tare”, a afirmat Trump.

Iranul avertizează asupra unor consecințe majore

La rândul său, Garda Revoluționară Iraniană a transmis că singura soluție pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este încetarea intervențiilor militare americane în regiune. Oficialii iranieni au avertizat că orice implicare militară suplimentară ar putea provoca incidente și mai grave, cu impact direct asupra pieței mondiale a petrolului și gazelor.

În ultimele zile, forțele americane și iraniene au desfășurat atacuri reciproce cu rachete și drone, iar Teheranul susține că a vizat instalații militare americane din regiunea Golfului. Escaladarea confruntărilor pune sub semnul întrebării acordul provizoriu convenit luna trecută între cele două state pentru reducerea tensiunilor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pe durata negocierilor.