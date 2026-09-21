Partidul lui Vladimir Putin își proclamă victoria în alegerile parlamentare din Rusia, cu aproape 58 la sută din voturi. Acest rezultat parțial este mai mare decât cel obținut la alegerile de acum patru, până la războiul cu Ucraina. Scorul vine însă după un scrutin în care opoziția anti-război a fost practic eliminată din cursă, iar observatorii au raportat presiuni asupra alegătorilor, umplerea urnelor și manipularea numărării. Pe rețele apar imagini cu oameni care plâng și spun că nu se așteptau ca Rusia Unită să câștige din nou.

Rusia Unită este detașat pe primul loc după numărarea a peste 90 la sută dintre protocoale. Partidul condus la momentul de față de Dmitri Medvedev are 57,86 la sută din voturile pentru listele de partid. Așadar, Rusia Unită domină rezultatele, iar formațiunile care trec pragul electoral sunt, în mare parte, partide care susțin politica Kremlinului. După numărarea a peste 90 la sută dintre protocoale, Rusia Unită are aproximativ 58 la sută din voturi. Comuniștii sunt la aproape 14 procente, urmați de Partidul Liberal Democrat al Rusiei.

REZULTATE PRELIMINARE

Rusia Unită – 57,9%

Partidul Comunist al Federației Ruse – 13,8%

Partidul Liberal Democrat al Rusiei – 8,9%

Oameni Noi – 7,9%

Rusia Justă – 5%

Dar victoria partidului de guvernământ nu se rezumă la votul de pe liste. În circumscripțiile uninominale, candidații Rusiei Unite conduc în marea majoritate a curselor. Asta îi asigură partidului suficiente mandate pentru a păstra controlul asupra Dumei de Stat. Dmitri Medvedev, președintele Rusiei Unite, a salutat rezultatul încă înainte ca numărătoarea să fie încheiată.

Dmitri MEDVEDEV, PREȘEDINTELE PARTIDULUI RUSIA UNITĂ: „Acesta este un rezultat, dar, în același timp, marchează începutul unei munci importante. Trebuie acum să punem în aplicare deciziile președintelui și politica stabilită de liderul nostru, Vladimir Vladimirovici Putin. Acea încredere acordată partidului nostru, în mai multe regiuni, este cel mai bun stimul de a lucra.”

Dar imaginile de la urne și cele apărute ulterior pe internet spun o altă poveste. În timpul scrutinului au fost raportate numeroase nereguli. Observatori ruși și organizații care monitorizează alegerile au reclamat umplerea urnelor cu buletine, îndepărtarea sau reținerea observatorilor, presiuni asupra angajaților din sectorul public și manipularea procesului de numărare.

„-Noi trebuie încă să numărăm.

-Noi demult am numărat. Înainte de asta.”

Iar după anunțarea rezultatelor au apărut pe rețelele sociale și reacții complet diferite de atmosfera triumfalistă prezentată de partidul lui Putin. Mai mulți ruși au publicat imagini în care plâng sau spun că sunt dezamăgiți de rezultatul alegerilor. Pentru unii dintre ei, faptul că Rusia Unită a obținut din nou o majoritate atât de mare este o dovadă că votul lor nu mai poate schimba direcția țării.

„Mă doare inima pentru țara mea. Eu urăsc Rusia Unită, urăsc tot ce se întâmplă acum. Ce va fi mai departe?

Cum se poate așa ceva? O să se termine asta vreodată? O să fie dreptate?”

Problema este că alegătorii care voiau o alternativă clară la Kremlin au avut foarte puține opțiuni. Formațiunea liberală Iabloko, formațiunea anti-război, nu a putut participa cu lista sa federală. Mai mulți reprezentanți și candidați au fost excluși, arestați sau împiedicați să participe la scrutin. Iar partidele care au rămas în cursă pentru Duma susțin, în linii mari, politica Kremlinului.

Analiștii citați de presa internațională spun că rezultatul poate fi folosit de Kremlin ca o demonstrație a sprijinului popular pentru politica lui Vladimir Putin. Dar aceeași analiză atrage atenția că scrutinul nu poate fi comparat cu o competiție electorală deschisă, deoarece principalii adversari ai puterii au fost împiedicați să participe. În acest an prezența la vot a fost de 56,66%, cu aproape cinci puncte procentuale mai mare decât la alegerile parlamentare din 2021.