Un tânăr beat a furat un avion de mici dimensiuni de pe un aerodrom din Ungaria și a decolat fără autorizație către centrala nucleară Paks.

Radarele armatei au detectat aeronava, iar două avioane de luptă Gripen au fost ridicate de la sol pentru a o intercepta. Piloții au găsit avionul aterizat pe un câmp unde au ajuns la scurt timp și polițiștii. Anchetatorii au stabilit că un tânăr de 24 de ani este cel care a luat avionul și a aterizat într-un lan de floarea-soarelui.

După ce a părăsit avionul acolo în mijlocul câmpului, bărbatul a mers până la autostradă, unde un șofer s-a oprit să-l ajute, însă suspectul a încercat să-i fure mașina. Poliștii l-au prins câteva minute mai târziu și au fost deschisă o anchetă.