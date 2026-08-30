Un tânăr beat a furat un avion de mici dimensiuni de pe un aerodrom din Ungaria și a decolat fără autorizație către centrala nucleară Paks. 

Valeria Creciun
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Radarele armatei au detectat aeronava, iar două avioane de luptă Gripen au fost ridicate de la sol pentru a o intercepta. Piloții au găsit avionul aterizat pe un câmp unde au ajuns la scurt timp și polițiștii. Anchetatorii au stabilit că un tânăr de 24 de ani este cel care a luat avionul și a aterizat într-un lan de floarea-soarelui. 

După ce a părăsit avionul acolo în mijlocul câmpului, bărbatul a mers până la autostradă, unde un șofer s-a oprit să-l ajute, însă suspectul a încercat să-i fure mașina. Poliștii l-au prins câteva minute mai târziu și au fost deschisă o anchetă. 

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