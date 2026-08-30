⁠Islanda a respins propunerea guvernului de a ⁠iniția negocieri de aderare la Uniunea Europeană, ‌a anunțat postul public de televiziune RUV, în condițiile în care mai sunt de numărat doar câteva voturi.

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„Rezultatul pare clar – este un „Nu” - precizează site-ul televiziunii islandeze, care subliniază faptul că ”rămâne de anunțat un singur rezultat – setul final de date din circumscripția Sud-Vest – și pare cert că acesta nu poate aduce taberei „Da” suficiente voturi pentru a depăși deficitul acumulat”.

Astfel, se poate trage concluzia că Islanda a votat împotriva reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Alegătorii din Islanda s-au prezentat sâmbătă la urne pentru a decide dacă țara ar trebui să reia negocierile, blocate de mult timp, în vederea aderării la Uniunea Europeană, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, situată în vecinătate.

Întrebarea referendară de tip „da” sau „nu” a fost destul de simplă pentru cei aproximativ 265.000 de alegători cu drept de vot: Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană?

Potrivit Associated Press, un vot pozitiv ar fi declanșat negocierile cu ramura executivă a UE, Comisia Europeană, acoperind 35 de domenii, de la economie la drepturile omului.

Unii susținători consideră că Uniunea Europeană ar putea oferi protecție în cazul în care Trump ar formula vreodată amenințări similare împotriva Islandei. De asemenea, aceștia văd în aderarea la bloc o sursă de stabilitate economică.

Oponenții s-au mobilizat în jurul amenințării pe care aderarea la UE ar reprezenta-o pentru bogatele resurse piscicole ale Islandei și a faptului că Islanda beneficiază deja de avantajele participării la piața unică fără bariere a UE și la spațiul Schengen de liberă circulație.

Experții au spus de la început că se așteaptă la un rezultat strâns.

Peste 20% dintre alegători și-au exprimat votul anticipat înainte de ziua alegerilor, a anunțat postul național de televiziune al Islandei, RÚV.

„A fost o cursă strânsă, extrem de palpitantă”, a declarat prim-ministrul Kristrún Frostadóttir, a cărei platformă electorală s-a bazat parțial pe readerarea la UE, după ce a votat. „Aceasta a ridicat la un nivel superior discuțiile despre UE, despre locul Islandei în lume, despre situația și statutul nostru geopolitic general.”

Groenlanda aruncă o umbră asupra referendumului

Când Trump a vorbit despre controlul SUA asupra Groenlandei, în special la începutul acestui an, a schimbat starea de spirit din Islanda, situată la doar 180 de mile (290 km) de teritoriul autonom al Danemarcei, un aliat de lungă durată al SUA.

Islanda este membră a NATO, dar, cu toate acestea, unii dintre cetățenii săi au fost deosebit de îngrijorați când Trump a menționat din greșeală țara lor de patru ori în timp ce vorbea despre planurile sale privind Groenlanda.

Deși Trump a indicat că nu va folosi forța pentru a ocupa Groenlanda, interesul său nu pare să se fi răcit.

Îngrijorarea de fond a multora din Islanda este clară — dacă Groenlanda este ocupată, Islanda va fi următoarea?

Întrebarea care decurge din aceasta este, de asemenea, clară: dacă da, aderarea la UE reprezintă un bastion de apărare împotriva oricărei noi ambiții a lui Trump în Atlanticul de Nord?

Guvernul de coaliție de stânga al Islandei, ales în 2024, consideră cu siguranță că da, și acesta este, în mare parte, motivul pentru care a decis să organizeze mai devreme referendumul privind aderarea la UE, pe care îl planificase pentru anul viitor.

După mai bine de un deceniu, aderarea la UE revine pe ordinea de zi

Discuțiile despre UE nu sunt o noutate în Islanda, care și-a încheiat oficial eforturile anterioare de aderare la blocul comunitar în 2015, în mare parte din cauza îngrijorărilor legate de implicațiile aderării asupra bogatelor sale resurse piscicole.

Capturile abundente de cod și eglefin din apele reci ale Arcticii din jurul Islandei sunt, de asemenea, esențiale pentru identitatea națională. Descendenții vikingilor care s-au stabilit în Islanda trăiesc din resursele mării de secole.

Având în vedere că o mare parte a economiei țării se bazează pe industria pescuitului, profitabilă și bine gestionată, drepturile de pescuit au constituit un subiect de discuție în perioada premergătoare referendumului.

Aderarea la UE, formată din 27 de state, ar impune Islandei să adere la politica comună în domeniul pescuitului a blocului, ceea ce ar permite accesul traulerelor spaniole, olandeze și altor nave de pescuit în apele sale. Guvernul a indicat că va încerca să obțină un acord special, posibil o derogare completă de la această politică.

Dacă votul va fi aprobat, acesta nu va reprezenta decizia finală pentru Islanda. Alegătorii vor trebui apoi să aprobe sau să respingă acordul de aderare pe care îl va negocia guvernul.

Pescuitul nu este doar o chestiune economică; face parte din identitatea națională

Pentru mulți, identitatea națională a Islandei și, în ultimă instanță, cultura sa sunt, de asemenea, în joc.

Islanda, care și-a câștigat independența față de Danemarca în 1944, are o istorie mândră de refuz al subordonării față de națiunile europene mai mari și mai bogate. A luptat chiar — și a câștigat — așa-numitele „Războaie ale codului” cu Marea Britanie în anii 1970, pentru zonele sale de pescuit.

Susținătorii aderării la UE spun că este cel mai bine pentru Islanda să se apropie de vecinii săi europeni pentru a combate problemele care nu țin cont de granițe, cum ar fi schimbările climatice. Ei mai spun că euro ar aduce mai multă stabilitate decât moneda islandeză, króna, care este volatilă, iar aderarea la UE ar reduce inflația și ratele dobânzilor.

„A avea legături bune și relații bune cu Europa este, fără îndoială, cel mai bun lucru pe care l-a făcut vreodată Islanda și ar trebui să continue”, a declarat Haukur Hallsson după ce a votat în favoarea discuțiilor cu UE. „În acest moment, Islanda ar trebui să se orienteze cu siguranță mai mult spre Europa decât spre Casa Albă.”

Oponenții susțin că situația actuală este perfectă și că Islanda se bucură deja de toate beneficiile integrării europene fără compromisurile în materie de suveranitate care vin inevitabil odată cu aderarea deplină. Aceștia afirmă că votul lor în Parlamentul European ar avea o pondere redusă și preferă să încheie unele acorduri comerciale proprii, cum ar fi cel cu China.

Agust Hallvardsson a declarat că a votat împotriva măsurii, deoarece independența sectorului pescuitului și al agriculturii din Islanda este vitală, scrie știrileprotv.ro

„Nu îmi place ce se întâmplă în UE”, a spus Hallvardsson. „E ca o corabie mare în flăcări. Cred că trebuie, știi, să-și pună lucrurile în ordine înainte să ne alăturăm lor. Și cred că ne este mai bine singuri.”