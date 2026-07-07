Doi tâlhari au fost surprinși în plină acțiune, de camerele de supraveghere, instalate pe străzile din Milano.

În imagini se observă cum indivizii se apropie de un cuplu, iar unul dintre ei sare să-i smulgă bărbatului ceasul de la mână. Întreaga scenă s-a petrecut în apropierea unei secții de poliție, unde ofițerii de serviciu au văzut totul, în timp real.

În doar câteva secunde, câțiva agenți au sărit în ajutorul celor atacați. Pe unul dintre tâlhari l-au prins și l-au imobilizat, însă celălalt a apucat să fugă cu tot cu ceasul furat, în valoare de 500 de dolari. Cei doi păgubiți sunt soț și soție, americani, și se aflau în vizită în Italia.

Pe de altă parte, suspectul arestat este un tânăr de 18 ani, născut în Spania.