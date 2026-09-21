Eșec electoral pentru cancelarul german conservator, Friedrich Merz. Partidul său a obținut unul dintre cele mai slabe rezultate din istorie, în timp ce extrema-dreaptă continuă să câștige teren. Aproape patru milioane de oameni au fost chemați la urne pentru două alegeri regionale, inclusiv în Berlin, unde stânga s-a clasat pe primul loc. Iar partidul anti-imigrație, AfD, a ieșit învingător în landul din nord-estul ţării, cu peste 38% din voturi.

Die Linke, partidul de stânga, a produs una dintre marile surprize ale alegerilor din Germania - a ieșit pe primul loc la scrutinul pentru Parlamentul landului Berlin.

Elif ERALP, CANDIDATA PARTIDULUI DE STÂNGA DIE LINKE: „În orașul nostru, iubirea și dreptatea au învins ura. Astăzi am demonstrat cu toții acest lucru împreună, iar acest mesaj este transmis lumii întregi.”

După ce au condus landul Mecklenburg – Pomerania Inferioară mai bine de 30 de ani, social-democrații au pierdut alegerile în favoarea partidului de extremă dreaptă, AfD.

Leif-Erik HOLM, CANDIDATUL PARTIDULUI DE EXTREMĂ DREAPTĂ AFD: „Am crescut enorm, cu 20 de puncte. Este un rezultat cu adevărat important pe care l-am obținut, o creștere enormă față de alegerile precedente și, desigur, vrem acum să guvernăm. Îi vom invita pe toți la discuții, dacă lucrurile vor rămâne așa până la finalul serii.”

Este a doua victorie în doar două săptămâni a partidului anti-imigrație, după rezultatul foarte bun obținut în landul vecin Saxonia-Anhalt. Este puţin probabil să ajungă la guvernare, întrucât celelalte formaţiuni principale exclud orice colaborare cu AfD. Rezultatele alegerilor regionale pun și mai multă presiune pe cancelarul conservator, Friedrich Merz.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Nu putem ascunde adevărul despre rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este un dezastru. Partidul CDU a luptat din greu, dar, în cele din urmă, a fost zdrobit în confruntarea tot mai aprigă dintre partidele SPD și AfD.”

Până acum, Merz a rezistat apelurilor de a demisiona şi a promis că va lupta pentru reformele pe care le consideră esenţiale pentru viitorul Germaniei - relansarea economiei, reînarmarea ţării pentru a descuraja o Rusie ostilă şi limitarea imigraţiei ilegale.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Aceste reforme trebuie implementate. Ceea ce trebuie făcut acum necesită curaj, fermitate și răbdare. Voi demonstra acest lucru în calitate de președinte al CDU și, mai presus de toate, în calitate de cancelar al acestei țări.”

În urma rezultatelor, Merz şi-a anulat călătoria planificată în această săptămână la New York pentru Adunarea Generală a ONU.