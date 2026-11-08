Marile orașe europene încep să îmbrace haine de sărbătoare, deși mai este o lună și jumătate până la Crăciun. La Londra au fost aprinse decorațiunile pe faimoasa Regent Street, onorând o tradiție ce datează din 1954. Și în Berlin oamenii pot intra în atmosfera festivă la un patinoar unde o instalație combină temele de Crăciun si muzica tehno. Peste ocean, la New York, a fost instalat și celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center.

După aprinderea luminilor de sărbătoare pe faimoasa arteră comercială londoneză Regent Street evenimentul a culminat cu un foc de artificii.

„Anul acesta au venit mai mulți oameni, pentru că știu că strada este închisă traficului și se pot bucura de eveniment într-un cadru mai relaxat. Muzica desigur contribuie la atmosferă.”

300 de mii de led-uri vor lumina zilnic artera până pe 5 ianuarie 2027. Printre pietoni și-au făcut apariția muzicieni și diverși artiști stradali.

„-Este o atmosferă extraordinar de animată aici. Sunt foarte mulți oameni îmbrăcați în ținute de Crăciun peste tot vezi numai culori și lumini.

-Toată lumea pare puțin mai fericită. Chiar și oamenii care se întorc de la serviciu și sunt în trecere.”

Și Berlinul a intrat în atmosfera sărbătorilor. Un artist local a creat o instalație festivă care include un patinoar, brazi și o combinație inedită de muzică de Crăciun și ritmuri tehno.

„Există o adevărată pădure de brazi suspendată de tavan, iar la sol este amenajat un patinoar pe care vizitatorii îl pot folosi. De asemenea, are loc un spectacol de lumină și sunet de 45 de minute cu un sistem audio tridimensional.”

Artistul a folosit 600 de brazi de Crăciun și peste 300 de mii de lumini. Din tavan urcă și coboară în ritmul muzicii mai multe globuri disco. „Winterlights 2026" este deschis publicului până la mijlocul lui februarie, anul viitor.

Iar atmosfera de sărbătoare se pregătește să cuprindă și mai multe orașe europene. Săptămâna viitoare se vor deschide unele dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun. Viena și Budapesta își vor deschide porțile și îi vor primi pe primii vizitatori peste 5 zile.

Peste ocean, la New York, a ajuns și celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center. Molidul este înalt de aproximativ 23 de metri și vechi de circa 75 de ani.

Acesta va fi împodobit cu peste 50 de mii de lumini LED, care vor fi aprinse în cadrul unei ceremonii programate pentru 2 decembrie.