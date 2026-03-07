Mai mulți muncitori moldoveni, inclusiv minori, obligați să muncească în condiții de exploatare extremă și să doarmă într-un depozit din provincia Crema, Italia. Polițiștii locali anunță reținerea a trei români, un bărbat și o femeie, fiind acuzați de exploatarea acestora, scrie presa italiană.

Ancheta, coordonată de carabinierii Inspectoratului de Muncă din Brescia, compania de carabinieri din Chiari și Poliția Financiară din Rovato, a scos la iveală condiții de muncă extrem de precare.

Oamenii legii au descins cu percheziții la o firmă locală de prelucrare a produselor din cauciuc, unde s-au descoperit nereguli evidente în ceea ce privește condițiile de muncă și tratamentul angajaților.

Mai exact, s-a stabilit că muncitorii, 14 moldoveni, inclusiv trei minori, erau plătiți cu aproximativ doi euro pe oră, locuiau în depozitele atelierelor și lucrau ture de până la 10 ore, fără respectarea concediilor, programului de odihnă și a contractelor legale.

Cei 14 moldoveni se aflau ilegal pe teritoriul Italiei.

În plus, anchetatorii au descoperit opt copii care locuiau în condiții similare, provenind din familii diferite.

Trei persoane, cetățeni română, au fost reținuțe. Ulterior, bărbatul a fost plasat în arest în penitenciar, iar două femei au fost plasate în arest la domiciliu.

Conform anchetatorilor, cei trei români au profitat de sărăcia muncitorilor și de statutul lor ilegal, acțiunile lor fiind încadrate ca intermediere ilicită și exploatare prin muncă, dar și complicitate la imigrație ilegală.