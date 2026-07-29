La un pas de tragedie pe Transfăgărășan! Un urs s-a apropiat la câțiva centimetri de un turist fără să-și dea seama de pericolul din spatele său. Întreaga scenă a fost surprinsă de un alt șofer și a devenit virală pe rețelele sociale.

Incidentul s-a produs pe 27 iulie, într-una dintre cele mai circulate zone ale Transfăgărășanului, unde apariția urșilor a devenit tot mai frecventă. În imagini se vede cum bărbatul stă pe marginea drumului și privește spre versant, în timp ce animalul se apropie încet până ajunge la doar câțiva centimetri în spatele lui.

Din fericire, ursul nu a devenit agresiv și s-a îndepărtat fără să atace. Autoritățile reamintesc însă că oprirea pentru a fotografia sau hrăni urșii este extrem de periculoasă și le recomandă turiștilor să nu se apropie de animalele sălbatice.