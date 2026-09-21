Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public din România a făcut publică o înregistrare video cu momentul în care trupele speciale la Poliției Române și Jandarmeriei intră în vila lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în cadrul perchezițiilor făcute luni dimineață în dosarul de înșelăciune.

Imaginile arată mascaţii, care sparg poarta de la intrarea în curte, apoi pătrund în locuință.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţa, în Otopeni, în timp ce mergea spre o sală cu bazin de înot şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii. În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

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Acuzațiile din dosar sunt de „constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.

Potrivit anchetatorilor, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, „membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții”.

„În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, a menționat DIICOT din România, informează hotnews.ro.