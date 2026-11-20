Garanțiile de securitate pentru Ucraina au devenit principalul mesaj transmis de liderii europeni și americani, după reuniunea de ieri, de la Berlin. Aliații vor ca acestea să fie solide, obligatorii juridic și să împiedice o nouă agresiune rusă, după încheierea războiului. Totodată, europenii insistă ca Ucraina și Europa să participe la orice negocieri unde este implicată Rusia. Europenii au isistat însă că nu vor merge la Moscova, după invitația lui Vladimir Putin, ci preferă un loc de întâlnire neutru.

La Berlin, liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii și Ucrainei au prezentat o declarație comună, în care au cerut garanții de securitate solide și obligatorii juridic pentru Kiev, odată cu intrarea în vigoare a unui armistițiu. Planul ar putea include menținerea sprijinului militar și financiar, monitorizarea încetării focului sub conducerea Statelor Unite și desfășurarea unei forțe multinaționale conduse de europeni, cu sprijin american. Aceasta ar putea acționa în aer, pe mare și pe uscat.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Dacă vor avea loc negocieri de pace, ne vom implica. Negocierile pot reuși numai împreună cu Ucraina și Europa. Un format de tip Ialta nu va aduce pacea.”

În declarațiile de după reuniune, Volodimir Zelenski a spus că aderarea la NATO rămâne cea mai puternică garanție de securitate. El a cerut însă clarificări despre angajamentele alternative propuse de Washington.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Articolul 5 presupune prezența unor forțe ale partenerilor pe teritoriul vostru. Iar în ceea ce privește întrebarea mea despre soldații americani, nu spun că susțin sau că nu susțin această idee. Desigur, ne-am bucura dacă partenerii noștri americani ar avea baze în Ucraina, așa cum au în Orientul Mijlociu. Apropo, acele țări nu sunt membre NATO, dar au baze americane. Interesant, nu-i așa? De aceea spun că nu știu dacă aveți un răspuns la această întrebare astăzi. Pentru mine, o parte a articolului 5 înseamnă prezența forțelor americane și ale partenerilor europeni, precum și a bazelor militare. Fără acestea, nu sunt sigur că putem vorbi despre articolul 4 sau 5 și așa mai departe.”

Emisarii lui Donald Trump spun că președintele american este deschis unei garanții similare articolului 5, dar cu o condiție.

Jared KUSHNER, NEGOCIATOR SUA: „Din perspectiva Americii, oferirea unei garanții de securitate similare articolului 5 este un lucru foarte important. Cred că președintele Trump este deschis la această idee, dar, evident, trebuie să fie și în interesul Americii.”

La rândul său, Emmanuel Macron a cerut accelerarea livrărilor de armament, în special a sistemelor de apărare antiaeriană, și a readus în discuție aderarea Ucrainei la NATO.

Emmanuel MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI: „Toți membrii acestei coaliții, toți cei prezenți astăzi în această sală, trebuie să facă tot posibilul pentru a livra Ucrainei capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra. Toți cei care dispun de rachete interceptoare trebuie să le livreze. Cei care pot oferi capacități suplimentare de supraveghere trebuie să facă acest lucru. Iar cei care pot furniza mijloace de apărare și de protecție a cetățenilor ucraineni trebuie să acționeze chiar acum.”

În paralel, Moscova transmite că este dispusă să discute cu europenii, dar fără să renunțe la propriile condiții. Vladimir Putin a declarat că Rusia i-a invitat pe liderii europeni la Moscova.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Repetăm în permanență același lucru: pentru noi este inacceptabilă desfășurarea oricăror trupe pe teritoriul Ucrainei. Ce auzim de la europeni? „Vrem încetarea războiului, dar imediat după aceea vom trimite trupe”. Ce înseamnă asta? Așadar, ce ne transmit ei? Că nu vor permite instaurarea păcii în Ucraina. Asta ne spun ei. Trebuie să lămurim această chestiune. Tocmai de aceea am invitat reprezentanți ai Uniunii Europene să vină la Moscova și să discute toate aceste subiecte, inclusiv problema asigurării securității Ucrainei, Rusiei și Europei în ansamblu.”

Declarațiile au venit la doar câteva ore după întâlnirea trilaterală dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în China. Discuțiile au readus diplomația în prim-plan, însă liderii europeni insistă că nicio înțelegere privind viitorul Ucrainei nu poate fi făcută fără Kiev și fără Europa.