Într-o scurtă declarație din Cehia, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că luni va organiza noi consultări cu partidele politice la Cotroceni, iar tot luni va face și o nouă desemnare de premier.





„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică”, a spus președintele, după ce Guvernul Mureșan a picat testul Parlamentului României.

Declarațiile de presă ale președintelui au fost făcute la Ambasada României de la Praga, înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă.

De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele parlamentare la consultări, luni, după eșecul formării unei majorități.

Șeful statului român a declarat că luni după-amiază va nominaliza o propunere de prim-ministru și le-a cerut partidelor să vină cu soluții care să poată obține susținerea Parlamentului.

Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de consens politic și de compromisuri între partide. Președintele a dat asigurări că România își va păstra direcția prooccidentală și își va respecta angajamentele financiare asumate.