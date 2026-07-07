Liderul partidului britanic Reform UK, Nigel Farage, a anunțat marți că va demisiona din funcția de parlamentar pentru a declanșa alegeri parțiale în circumscripția pe care o reprezintă, însă a precizat că va candida din nou pentru un mandat în cadrul scrutinului.

Decizia vine într-un moment de presiune politică pentru Farage, care se confruntă cu un scandal legat de finanțările primite și acuzații privind nedeclararea unor beneficii financiare și materiale, transmite digi24.ro.

Anunțul a fost făcut la finalul unei declarații televizate în care liderul Reform UK a criticat dur atenția presei asupra vieții sale private și a acuzat clasa politică tradițională că încearcă să afecteze ascensiunea partidului său.

„Acestea vor fi alegeri parțiale între popor și establishment”, a declarat Farage. „Voi lupta pentru a câștiga. Voi lupta pentru a continua revoluția politică pe care partidul Reform a început-o”, a adăugat acesta.

Politicianul britanic a afirmat că dorește ca alegătorii din circumscripția sa să decidă dacă mai doresc să fie reprezentați de el în Parlament.

Scandalul financiar care îl vizează pe liderul Reform UK

Demisia lui Farage are loc pe fondul unor controverse legate de donații și beneficii financiare pe care acesta ar fi trebuit să le declare autorităților parlamentare.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Farage este acuzat că nu ar fi declarat un cadou în valoare de aproximativ 5 milioane de lire sterline primit de la miliardarul din domeniul criptomonedelor Christopher Harborne, înainte ca acesta să devină parlamentar.

Totodată, o investigație de presă îl vizează pe George Cottrell, un apropiat al partidului Reform UK, care ar fi oferit lui Farage diverse beneficii, inclusiv personal, servicii de securitate și acces la o proprietate.

Cottrell, în vârstă de 32 de ani, a fost anterior condamnat în Statele Unite după ce a pledat vinovat într-un caz de fraudă electronică.

În urma informațiilor apărute, a fost depusă o sesizare la comisarul parlamentar pentru standarde, instituție care urmează să analizeze situația.

Farage susține că este ținta unei campanii politice

Liderul Reform UK respinge acuzațiile și afirmă că presiunile asupra sa reprezintă o încercare de a opri ascensiunea partidului său pe scena politică britanică.

Farage a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii britanice în ultimele decenii, fiind unul dintre principalii promotori ai ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și fondator al fostului partid UKIP.

Reform UK a câștigat teren în sondaje în ultimii ani, atrăgând alegători nemulțumiți de partidele tradiționale, iar eventualele alegeri parțiale din circumscripția lui Farage sunt văzute ca un test important atât pentru politician, cât și pentru formațiunea pe care o conduce.