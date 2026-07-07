Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit din nou aseară. Aproximativ 10 milioane de oameni de pe insula din Caraibe au rămas fără energie electrică.

Pana de curent generalizată este cauzată de infrastractura electrică învechită și lipsa de fonduri. Criza s-a agravat simțitor de la începutul anului, după ce Statele Unite au forţat principalii furnizori ai Cubei să oprească livrările de petrol.

Preşedintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a criticat ieri Washingtonul pentru că, spune el, încearcă să provoace "o explozie socială prin asfixiere". Criza energetică de pe insulă a pus sub o presiune extraordinară serviciile esenţiale, inclusiv educaţia, transporturile şi sănătatea. De asemenea, Havana a pierdut și ultima sursă de venituri, turismul.