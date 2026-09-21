O femeie a fost surprinsă rugându-se pentru Călin Georgescu în fața sediului DIICOT, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale din România este acuzat de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave. „Doamne, ajută-l pe credinciosul nostru să scape”, a spus aceasta în timpul rugăciunii.

DIICOT, detalii despre dosarul lui Călin Georgescu

DIICOT a prezentat astăzi, într-o declarație de presă, detalii despre dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro care îl vizează pe Călin Georgescu.

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a transmis DIICOT.

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Mesaje de mobilizare pe Telegram

Susținătorii lui Georgescu s-au activat pe Telegram încă de la primele ore ale dimineții. „L-AU RIDICAT PE DOMNUL GEORGESCU”, a scris o susținătoare pe grupul de Telegram dedicat politicianului.

Grupul de Telegram unde are loc mobilizarea este administrat de Alina Turturea, o româncă stabilită în Viena, Austria, care a fost implicată în campania lui Georgescu din 2024.

Austria este țara unde Călin Georgescu a locuit o bună bucată de timp, neclară ca întindere și ca surse de venit pentru soții Georgescu, în acea perioadă.

Avocatul confirmă că acesta e cazul DIICOT vs Georgescu

Conform comunicării oficiale a Parchetului, procurorii investighează un caz de înșelăciune, pornit de la o plângere depusă la DNA cu aproape un an înainte de alegerile din decembrie 2024.

HotNews a discutat cu unul dintre avocații din dosar.

„În toată această perioadă s-au făcut demersuri, s-au depus eforturi pentru recuperarea banilor, însă fără niciun rezultat”, a explicat pentru HotNews, avocata care îl reprezintă pe omul de afaceri Răzvan Leu.

Momentul în care trupele speciale descind la locuința lui Călin Georgescu din Mogoşoaia

DIICOT a făcut publică o înregistrare video cu momentul în care trupele speciale la Poliției Române și Jandarmeriei intră în vila lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în cadrul perchezițiilor făcute luni dimineață în dosarul de înșelăciune.

Prima reacție a lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe pagina sa de Facebook, la aproximativ două ore după perchezițiile DIICOT la locuința lui Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris George Simion.

Firma elvețiană interpusă a Rusiei pentru care Georgescu a fost reclamat

Un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic subteran al Rusiei, a susținut siteul de investigații Captura într-un articol publicat în noiembrie 2025.

Faptele din investigația jurnalistică s-au petrecut în 2021, an identic cu cel referit de DIICOT. De asemenea, banca folosită a fost în UK, iar Marea Britanie apare ca loc al înșelăciunii și în comunicatul DIICOT.

DIICOT a anunțat luni dimineață că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.

Una dintre ele are loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din Otopeni, în apropierea unei săli de sport, care are și bazin de înot. Percheziții sunt și la omul de afaceri Ionel Rusen, vizat și el în dosar, potrivit surselor HotNews.

Cei doi sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția, sub condiția să depună o garanție de un milion de euro. Prejudiciul în dosar este de 1,1 milioane de euro.

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