Un nou val de caniculă vine peste Europa. Riscul de incendii va continua să crească și va ajunge la niveluri extreme, pe fondul arșiței prognozate până cel puțin duminică. O cupolă de foc este așteptată azi și în Franța, în mai multe departamente afectate deja de incendii, în special în Landes, dar și în Gironde, unde ieri au reizbucnit zeci de focare. Grecia și Portugalia luptă și ele cu flăcările.

Peste 2.000 de pompieri sunt mobilizați în departamentul Gironde, pentru a combate flăcările care devastează de mai multe zile zona dintre litoralul atlantic și orașul Bordeaux. Nu au o zi ușoară. Mercurul din termometre ucă peste 40 de grade, iar vântul se va înteți din nou - cu viteze de până la 45 km/h, anunță autoritățile franceze.

Sadya CHOWDHURY, SKY NEWS:„ Eram în drum spre casă pe o șosea care trece pe lângă un incendiu. Aproape că ieșisem din zona afectată, dar două mașini de pompieri au blocat drumul. Auziți acel semnal? Se anunță intervenția. E semn că vin avioanele. ”



Incendiul de lângă Bordeaux a mistuit până acum o suprafață de patru ori mai mare decât orașul Paris. Elicopterele, inclusiv modele Blackhawk venite din Cehia, intervin pentru a opri reizbucnirea flăcărilor.



Până acum, peste 120 de pompieri au fost răniți în lupta cu focul.



O scădere semnificativă a temperaturilor va începe în Franța abia de mâine dimineața.



Derek Van Dam, METEOROLOG CNN: „ Un front rece va traversa sud-vestul Franței și va aduce o scădere temporară a temperaturilor, însă nu cred că va fi suficient de puternic pentru o schimbare semnificativă a vremii. În același timp, o masă de aer fierbinte se formează deasupra Peninsulei Iberice. Am oprit harta la ziua de miercuri și după cum puteți vedea sunt nuanțe de roșu închis deasupra regiunilor aflate în centrul Spaniei. ”



Incendiile care au devastat provinciile Avila, Madrid, Castellón și Toledo sunt încă active, dar nu mai au aceeași amploare. Drept urmare, autoritățile spaniole au ridicat unele ordine de evacuare. În jur de 40 de mii de oameni au primit undă verde să revină la casele lor.

„ A fost o experiență stresantă. ”

„ Cum te simți? Obosită.”

„ Acum responsabilitatea le revine autorităților să readucă situația la normal, așa cum era înaintea zilei de miercuri. Vor trebui să vină în ajutorul comercianților, al magazinelor și al pensiunilor, acoperind toate pierderile care s-au înregistrat.”



În ultima săptămână, peste 70.000 de persoane au fost nevoite să fugă din calea focului. Regiunea Madrid a fost una dintre cele mai afectate.



Connor GILLIES, CORESPONDENT SKY NEWS: „ În această parcare a unei case funerare din Spania se află centrul operațiunilor prin care autoritățile încearcă să gestioneze actuala criză. Putem vedea echipe care lucrează în ritm alert și neîntrerupt de mai multe zile, cartografiind și evaluând permanent situația.”



Javier EZQUERRA, PURTĂTOR DE CUVÂNT POMPIERI: „ E o provocare continuă. În plus, mai există un risc major, deoarece în interiorul pădurilor au rămas suprafețe care nu au ars complet și care se pot reaprinde oricând.”



În schimb, în Portugalia vecină, în jur de 400 de pompieri se luptă cu un incendiu de proporții care arde pe trei fronturi active în districtul Guarda, din estul țării.



Totodată, mai multe zone de pe insula Paros, din Grecia, au fost evacuate preventiv după izbucnirea unui incendiu de vegetație. Autoritățile elene au transmis alerte către locuitori și turiști, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.