Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că a discutat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, despre posibilitatea unei interacțiuni între președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin în timpul viitorului summit APEC, programat pentru jumătatea lunii noiembrie în China, informează AFP, conform Agerpres.

„Am abordat pe scurt posibilitatea ca liderii noștri să aibă un schimb de opinii în timpul summitului APEC de luna viitoare”, a spus el în cadrul unei conferințe de presă susținute în marja unei reuniuni G20 la Atlanta.

Summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) urmează să aibă loc pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen.

Secretarul de stat al SUA a precizat că nu a avut o „întâlnire formală” cu omologul său rus, ci mai degrabă un „scurt schimb de cuvinte”.

La rândul său, Lavrov a declarat, în cadrul propriei conferințe de presă de vineri că a purtat „o conversație destul de plăcută cu domnul Rubio, din motive evidente scurtă (…). Am discutat despre unele aspecte ale relațiilor noastre bilaterale, precum și despre cooperarea noastră în cadrul organizațiilor multilaterale”.

Prezența ministrului rus la reuniunea G20 – grup din care și Rusia face parte – a stârnit agitație în rândul participanților, iar fotografia de grup tradițională a fost anulată vineri, întrucât europenii au refuzat să apară alături de el, informează hotnews.ro.

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