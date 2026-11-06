Opoziția din Israel anunță progrese importante în negocierile pentru formarea unui nou guvern, fără Benjamin Netanyahu. Liderul opoziției, Gadi Eisenkot, susține că discuțiile cu mai multe formațiuni politice au avansat decisiv, după ce fostul ministru al Apărării, Avigdor Lieberman, a acceptat să fie mai flexibil în privința serviciului militar obligatoriu pentru ultraortodocși. Duminică, președintele Isaac Herzog urmează să desemneze parlamentarul care va încerca să formeze viitorul executiv.

Gadi Eisenkot a declarat vineri că negocierile pentru formarea unei coaliții fără Benjamin Netanyahu au înregistrat progrese semnificative. Potrivit acestuia, au avut loc mai multe întâlniri, inclusiv unele care nu au fost făcute publice.

„Am făcut progrese importante, am avansat decisiv”, a transmis liderul opoziției într-un mesaj publicat pe platforma X.

Un rol important în negocieri îl are Avigdor Lieberman, liderul partidului Yisrael Beiteinu și fost ministru al Apărării. Acesta s-a arătat dispus să renunțe la o parte din poziția sa rigidă privind înrolarea obligatorie a bărbaților ultraortodocși, pentru a facilita formarea unei majorități parlamentare.

Lieberman a declarat că depășirea blocajului politic necesită „decizii dificile” și „compromisuri dureroase”. Totuși, el a precizat că are trei condiții de la care nu este dispus să se abată: încheierea perioadei politice a lui Benjamin Netanyahu, evitarea unor noi alegeri anticipate și respingerea unei coaliții care s-ar baza pe sprijinul sau abținerea partidelor arabe.

Partidele ultraortodoxe ar putea schimba majoritatea parlamentară

Flexibilizarea poziției lui Lieberman ar putea deschide calea pentru atragerea în coaliția opoziției a două formațiuni ultraortodoxe, Shas și Iudaismul Unit al Torei, care au fost până acum aliați ai lui Netanyahu.

Cele două partide dețin împreună 13 mandate în Knesset, parlamentul israelian. Susținerea lor ar putea permite opoziției să obțină majoritatea necesară pentru formarea guvernului.

În urma alegerilor parlamentare desfășurate la sfârșitul lunii trecute, blocul condus de Eisenkot a obținut 48 de mandate. Pentru o majoritate în parlamentul cu 120 de membri sunt necesare cel puțin 61 de voturi.

Totuși, negocierile nu sunt încheiate. Joi, formațiunea Iudaismul Unit al Torei a refuzat să recomande vreun candidat pentru funcția de premier, în timp ce Shas și-a reafirmat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu.

Isaac Herzog desemnează duminică parlamentarul care va încerca să formeze guvernul

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a anunțat că duminică va desemna parlamentarul însărcinat cu formarea viitorului guvern. Eisenkot a fost propus pentru această responsabilitate de reprezentanții unor facțiuni care însumează 67 de parlamentari.

Herzog a precizat însă că nu va lua decizia doar în funcție de numărul susținătorilor declarați, ci va ține cont și de posibilitatea reală ca persoana desemnată să formeze o coaliție, având în vedere divergențele și drepturile de veto existente între partidele politice.

Dacă va primi mandatul, Eisenkot va avea la dispoziție o perioadă de negocieri pentru a încerca să obțină sprijinul necesar formării unui nou executiv, transmite Digi24.