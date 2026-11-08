Polonia este în doliu național pe 8 și 9 noiembrie, după atacul armat din centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți. Președintele Karol Nawrocki a semnat decretul prin care a instituit două zile de doliu pe întreg teritoriul țării. Între timp, ancheta scoate la iveală detalii noi despre atacator și despre intervenția poliției.

Atacul s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 15:00, în apropierea Pieței Centrale din Cracovia. Un bărbat înarmat, aflat la volanul unui automobil, a tras la întâmplare asupra oamenilor aflați în stradă. Poliția a primit primul apel la ora 15:00 și 15 secunde, iar în doar trei minute a avut loc schimbul de focuri dintre atacator și polițiști.

Doi polițiști, în stare gravă la spital

Potrivit autorităților, suspectul a fost oprit în zona intersecției străzilor Dietla și Stradomska. Polițiștii au tras asupra lui, însă acesta a continuat să deschidă focul chiar și după ce a fost rănit. Doi polițiști au fost împușcați în timpul intervenției și au ajuns la spital în stare gravă.

Atac armat în Cracovia/ X

Piața din Cracovia/ Profimedia

Cine este atacatorul

Atacatorul a fost reținut și transportat la spital, unde a fost operat. Acesta este cetățean polonez, în vârstă de 24 de ani, și purta haine de inspirație militară. În automobilul său au fost găsite mai multe arme și o cantitate mare de muniție. Bărbatul avea permis de port-armă și nu fusese anterior în atenția poliției.

Un alt detaliu al atacului: o persoană înarmată, aflată într-o mașină în mișcare, a tras și asupra unui tramvai de pe linia 1, în zona Plac Wszystkich Świętych. Un glonț a spart geamul cabinei vatmanului, însă niciun pasager și nici conducătorul tramvaiului nu au fost răniți, scrie AP News.

Declarațiile ministrului polonez de Interne

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că primele informații indică faptul că atacatorul era influențat de ideologia de extremă dreapta și avea viziuni ultranaționaliste. Motivul exact al atacului este în continuare investigat.

Descoperire șocantă în casa atacatorului

La câteva ore după tragedie, autoritățile au făcut o altă descoperire. În locuința suspectului, din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, situat la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia, au fost găsite cadavrele a două femei și al unui bărbat. Premierul Donald Tusk a declarat că există indicii puternice că victimele ar fi membri ai familiei atacatorului. Pentru verificarea locuinței, autoritățile au folosit inclusiv o dronă, deoarece existau suspiciuni că în interior s-ar putea afla și alte arme. Locatarii clădirii au fost evacuați.

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În urma atacului, patru femei și doi bărbați au murit, iar 15 persoane au fost rănite. Printre victime se numără și cetățeni străini, inclusiv un britanic. Primarul Cracoviei a instituit, separat, doliu local până pe 11 noiembrie. În această perioadă, drapelele vor fi coborâte în bernă, iar mai multe evenimente organizate de municipalitate au fost anulate.

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