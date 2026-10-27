Israelienii au ieșit la vot într-un număr record pentru ultimii peste 50 de ani. Scrutinul ar putea decide viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu. În ziua alegerilor, acesta și-a îndemnat susținătorii să voteze și a lansat acuzații la adresa unor activiști ai unui partid arab, pe care îi suspectează că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului. Alegerile sunt primele organizate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și după aproape trei ani de războaie și crize politice.

În mai multe localități din Israel, oamenii s-au adunat în fața secțiilor înainte de deschiderea acestora. Printre primii care și-a exercitat dreptul la vot a fost și premierul Benjamin Netanyahu.

„Pentru viitorul Statului Israel.”

Principalul rival al lui Netanyahu, Gadi Eisenkot, a mers la vot în sudul țării, într-o comunitate afectată de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Pentru israelieni, scrutinul este o ocazie de a influența direcția în care va merge țara după aproape trei ani de războaie și crize politice.

„Merg să votez, dar îmi doresc să avem securitate, o viață bună și un viitor mai bun pentru noi toți, cetățenii Israelului.”

În ziua alegerilor, Benjamin Netanyahu și-a îndemnat susținătorii să iasă la vot, avertizând că participarea ridicată în zonele în care opoziția are sprijin ar putea afecta rezultatul. Premierul a lansat și acuzații la adresa unor activiști ai partidului arab Ra’am, după ce trei persoane au fost arestate sub suspiciunea că ar fi încercat să mituiască alegători pentru a vota cu această formațiune. Poliția a anunțat că a găsit plicuri cu bani și buletine de vot asociate partidului.

Benjamin NETANYAHU, PRIM-MINISTRUL ISRAELULUI: „Trebuie să vă îndreptați cu toții spre urne.”

Miza scrutinului este viitorul politic al lui Netanyahu, care încearcă să obțină un nou mandat. Principalul său rival este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene. În cursă se află și fostul premier Naftali Bennett, alături de alte formațiuni de opoziție. Sistemul electoral israelian este diferit de cel din multe alte țări. Alegătorii nu votează direct pentru premier sau pentru un candidat din circumscripția lor, ci aleg o listă de partid. Cele 120 de mandate din Knesset sunt distribuite proporțional cu voturile obținute la nivel național, iar formațiunile trebuie să depășească pragul electoral de 3,25 la sută pentru a intra în Parlament.

Pentru a forma un guvern este nevoie de sprijinul a cel puțin 61 dintre cei 120 de deputați. Cum sondajele publicate înaintea scrutinului indicau o competiție strânsă, negocierile dintre partide ar putea fi decisive. Secțiile de votare sunt programate să se închidă la ora 22, ora Moldovei, iar primele estimări sunt așteptate după încheierea votului.