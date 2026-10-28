Donald Trump spune că a „a auzit că [premierul israelian] s-a descurcat foarte bine” în alegeri, dar a a discutat încă cu Netanyahu despre rezultate. Ulterior, președintele american a postat un mesaj ciudat pe rețeaua sa, Truth Social.

„De fapt, am auzit că s-a descurcat destul de bine”, a spus Trump, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii de la Baza Militară Comună Andrews, din Maryland.

El a adăugat totuși că este „puțin cam devreme” și că nu a discutat încă cu Netanyahu despre rezultate.

Trump l-a susținut pe Netanyahu spre finalul campaniei, iar Netanyahu a subliniat legăturile sale strânse cu Casa Albă în discursul său din noaptea alegerilor.

Cine e „Irving C. Schwartz”?

Ulterior, el a postat pe Truth Social un mesaj în ghilimele, care pare atribuit unui anume „Irving C. Schwartz”, în care se afirmă că situația la alegerile din Israel s-a schimbat în favoarea lui Netanyahu datorită lui Trump.

„Când președintele Trump l-a susținut pe Bibi Netanyahu, întreaga situație s-a schimbat, iar acum, în loc de o înfrângere decisivă pentru un mare prim-ministru, pare să fie vorba de o mare remiză obținută din urmă, sau chiar de o VICTORIE pentru Netanyahu. Totul s-a întâmplat DUPĂ susținerea acordată de președintele Trump, care dorește doar ce este bine pentru Orientul Mijlociu, Israel și Statele Unite ale Americii!”, a postat Trump pe rețeaua sa de socializare, semnând mesajul Irving C. Schwartz”, scrie hotnews.ro.

Citeste si : LIVE TEXT. Alegeri în Israel: un eșec pentru Netanyahu, în contextul în care sondajele arată o opoziție puternică - FOTO