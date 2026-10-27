Tensiunile continuă în Serbia după victoria electorală a „Listei Studenților”, apărută din mișcarea de protest anticorupție condusă de studenți. Aproximativ 30 de protestatari au pătruns luni seara în redacția Informer TV, o televiziune favorabilă fostului președinte Aleksandar Vučić, au întrerupt emisia și au cerut arestarea redactorului-șef și proprietarului postului, Dragan Vučićević, relatează Reuters.

Imaginile difuzate în direct au arătat cum manifestanții au intrat în redacție și l-au înconjurat pe Vučićević. Unii au scandat „Așa stau lucrurile în Serbia liberă” și „Unde este Vučić acum?”, în timp ce alții au cerut arestarea jurnalistului.

Vučić denunță un atac asupra libertății presei

Aleksandar Vučić a reacționat pe Instagram, calificând incidentul drept un atac asupra libertății de exprimare și a libertății jurnalismului.

În paralel, Ilija Srdanović, principalul candidat al „Listei Studenților”, a făcut apel la calm și le-a cerut susținătorilor mișcării să nu recurgă la violență.

Jurnaliștii cer retragerea licenței televiziunii

Asociația Independentă a Jurnaliștilor din Serbia a anunțat că va solicita retragerea licenței de emisie a Informer TV, invocând încălcări sistematice ale legislației și ale obligațiilor de program.

În aceeași seară, mai multe persoane s-au adunat și în fața sediului Pink TV, o altă televiziune considerată favorabilă lui Vučić. Clădirea a fost securizată de poliție.

Totodată, televiziunea publică RTV din Voivodina și-a cerut scuze telespectatorilor pentru modul unilateral și necritic în care a relatat evenimentele politice.

Televiziunile ar fi favorizat reprezentanții puterii

Potrivit organizației de monitorizare Crta, televiziunile cu acoperire națională au acordat reprezentanților puterii aproximativ trei sferturi din timpul de emisie destinat politicienilor. În același timp, „Lista Studenților” ar fi fost prezentată negativ în peste 80% din timpul dedicat acesteia.

„Lista Studenților”, formată în urma mișcării de protest anticorupție conduse de studenți, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, 25 octombrie, punând capăt celor 14 ani în care Aleksandar Vučić și formațiunea sa politică s-au aflat la putere.

Rezultatul electoral a fost urmat de manifestații și celebrări în mai multe zone ale țării, în timp ce viitoarea componență a guvernului și schimbările din instituțiile publice rămân în atenția opiniei publice, transmite Reuters.