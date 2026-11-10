O țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) la circa 25 de kilometri est de localitatea Sulina, informează instituția într-un comunicat de presă marți seară.

După observarea țintei aeriene au fost ridicate de la sol două avioane de vânătoare.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat MApN.

În județul Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.31 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a mai declarat MApN, transmite Hotnews.