O țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) la circa 25 de kilometri est de localitatea Sulina, informează instituția într-un comunicat de presă marți seară.

Tatiana Demian
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

După observarea țintei aeriene au fost ridicate de la sol două avioane de vânătoare.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat MApN.

În județul Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.31 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a mai declarat MApN, transmite Hotnews.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google