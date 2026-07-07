Fără să fi auzit vreodată pe cineva vorbind românește, o simplă melodie ascultată pe internet a fost suficientă pentru a-i trezi curiozitatea. Polina Popilina, o adolescentă din Moscova, s-a îndrăgostit de sunetul limbii române și a început să o învețe de una singură, ghidată doar de pasiune. O alegere care i-a adus, astăzi, atenția și aprecierea a sute de mii de internauți.

Ea este Polina Popilina. Are 17 ani și e originară din Moscova. Anul trecut a absolvit liceul, iar până la momentul în care va aplica la facultate, lucru pe care îl va face în acest an, Polina a decis să predea lecții de engleză. În ultimul an de liceu, navigând pe internet, tânăra a auzit o piesă în limba română. De atunci, și-a stabilit un scop clar, să învețe această limbă. La început a studiat de una singură, însă, din dorința de a comunica cu un vorbitor nativ de română, a început ulterior să ia lecții particulare cu o profesoară.

Polina POPILINA, PROFESOARĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ: „Când am început să învăț limba, nu am avut bani să plătesc pentru lecții și am început să învăț limba online, cu ajutorul videoclipurilor de pe internet, pe YouTube, pe TikTok de asemenea.”

Polina studiază limba română de aproape un an și jumătate. Ea afirmă că ar fi reușit să o învețe mai bine, însă a început studiul în perioada în care se pregătea pentru examenele de Bacalaureat. Deși consideră că a acumulat deja multe cunoștințe, tânăra recunoaște că mai are încă multe de învățat.

Polina POPILINA, PROFESOARĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ: „Eu nu cred că vorbesc foarte bine. Eu înțeleg că am și accent și nu pot mereu să exprim tot ce am în cap, dar eu încerc.”

Polina crede că cele mai importante reguli pentru a învăța o limbă nouă sunt să ai dorință și să fii consecvent.

Polina POPILINA, PROFESOARĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ: „Trebuie să învățați limba în fiecare zi ca să aveți succes, acesta este sfatul meu.”

Fascinată de limba pe care a început să o învețe, Polina a decis să viziteze România. În cele două călătorii pe care le-a făcut, tânăra a reușit să descopere atât Bucureștiul, cât și Brașovul.

Polina POPILINA, PROFESOARĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ: „Îmi place foarte mult cultura românească și nu știu dacă pot să exprim în cuvinte, dar Brașovul este minunat. Mi-a plăcut acolo foarte, foarte mult. Orașul medieval e frumos. Cu clădiri vechi.”

Pe viitor, rusoaica își dorește să viziteze și Republica Moldova, însă până atunci și-a făcut deja câțiva prieteni aici, cu care vorbește, evident, în limba română.

Polina POPILINA, PROFESOARĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ: „Aș vrea să vizitez și Republica Moldova, dar nu am oportunitate acum, din păcate. Am și niște prieteni în Moldova deja.”

Despre experiența sa inedită de a studia limba română doar pentru că i-a plăcut felul în care sună, Polina a decis să povestească în mai multe filmulețe publicate pe contul său de TikTok. În prezent, video-urile ei au adunat sute de mii de vizualizări și au strâns zeci de comentarii din partea internauților, care o susțin și o încurajează.

Polina spune că nu se va opri aici. Își propune să continue studiul limbii române, pentru a putea comunica tot mai bine cu vorbitorii nativi. Pentru tânăra din Moscova, româna rămâne un obiectiv pe termen lung, nu doar o pasiune de moment.