Aproape 39 de milioane de spanioli au fost chemați la urne, într-un scrutin parlamentar anticipat care ar putea schimba conducerea țării. Alegerile au fost convocate după ce guvernul socialist condus de Pedro Sánchez a pierdut sprijinul parlamentar, pe fondul crizei politice și al scandalurilor de corupție. Premierul riscă să piardă puterea în fața conservatorilor, care ar putea reveni la guvernare în alianță cu partidul de extremă dreapta Vox. Primele estimări exit-poll sunt așteptate la ora 21:00, ora Moldovei.

Cozile s-au format încă de dimineață în fața secțiilor de votare din mai multe orașe ale Spaniei. Alegătorii au venit să decidă cine va conduce țara în următorii patru ani, într-un scrutin cu o miză politică importantă.

Primele date privind participarea au indicat o mobilizare mai mare decât la alegerile din 2023.

„-Am venit să votez pentru că îmi doresc o schimbare în Spania și văd că prezența la vot este destul de mare. Sper ca schimbarea de care avem cu toții nevoie să se producă.

-Riscăm să fim întorși cu câteva decenii în urmă, iar eu cred că este important să mergem cu toții la vot pentru a ne asigura că acest lucru nu se întâmplă.”

Premierul Pedro Sánchez a fost primul dintre principalii candidați care a votat. Liderul socialist s-a declarat încrezător în victoria unei coaliții progresiste de stânga.

Pedro SANCHEZ, PRIM-MINISTRUL SPANIEI: „Astăzi este ziua în care țara noastră, Spania, va decide ce viitor își dorește pentru următorii patru ani. Cu cât participarea va fi mai mare, cu atât voința și dorințele cetățenilor vor fi mai bine reprezentate în viitorul parlament. Iar guvernul va avea o legitimitate mai mare pentru a-și continua politicile în următorii patru ani.”

Scrutinul, convocat anticipat de premierul Pedro Sanchez, poate aduce la putere o alianță formată din conservatori și partidul anti-migrație de extremă dreapta „Vox”. Liderul opoziției conservatoare a declarat că Spania se află în fața unui moment decisiv.

Santiago ABASCAL, LIDERUL PARTIDULUI VOX: „Eu consider că este bine ca spaniolii să voteze liber și în număr cât mai mare. O participare masivă legitimează democrația. Este cel mai important exercițiu de suveranitate pe care îl pot face spaniolii.”

Campania electorală a fost marcată de proteste legate de inflația mare și de criza locuințelor, dar și de tragicul accident feroviar de la sfârșitul lunii octombrie, soldat cu 69 de morți. Conservatorii l-au acuzat pe Sanchez că evită întrebările privind problemele-cheie, precum corupția, infrastructura deficitară, migrația și datoria publică. Astăzi aproape 38,6 milioane de alegători au fost chemați să aleagă cei 350 de deputați ai parlamentului.