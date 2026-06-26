Peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a fost plasată în stare de urgență la nivel regional, a anunțat vineri Serghei Aksionov, guvernatorul instalat de Moscova. Decizia vine în contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii din peninsulă și al problemelor apărute în aprovizionarea cu combustibil.

Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia, a fost plasată în "situaţie de urgenţă" la nivel regional, a anunţat vineri Serghei Aksionov, guvernatorul numit de Moscova, un regim care vizează să ajute autorităţile să facă faţă consecinţelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant şi electricitate, relatează AFP.

"Cadrul juridic al situaţiei de urgenţă permite reglementarea cu rapiditate maximă a problemelor legate de menţinerea funcţionării tuturor sectoarelor esenţiale", a declarat Serghei Aksionov într-un comunicat publicat pe Telegram.

Această măsură trebuie să permită deblocarea mai multor mijloace şi prevede teoretic posibilitatea de a pune în aplicare restricţii care vizează populaţia locală.

Vânzările de carburanți către populație, oprite complet încă de duminică

Cu o zi în urmă, Serghei Aksionov anunţase instituirea unor întreruperi de electricitate la nivelul întregii peninsule pentru a face faţă penuriei provocate de bombardamentele ucrainene.

Din mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri şi camioane cisternă care aprovizionau peninsula.

Autorităţile locale au interzis duminica trecută vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri.

Anexată în 2014 de Rusia, după o operaţiune a armatei ruse, peninsula, situată pe coasta Mării Negre în sudul Ucrainei, găzduieşte mai multe baze militare ruseşti.

O parte din trupele ruse au pornit din Crimeea în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă în Ucraina.