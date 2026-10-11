Președintele american Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că a fost instituit „un armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina, agreat de ambii beligeranți.

„Cu efect imediat a intrat în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu-l încălcați”, a scris Trump în scurta sa postare, în care nu dă detalii despre ce presupune acest armistițiu.

Deocamdată, nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat existența acestui armistițiu. De asemenea, postarea lui Trump nu menționează niciun interval de timp în care acest armistițiu ar fi valabil.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru publicația Axios că nu este la curent cu armistițiul anunțat de Donald Trump, dar a spus că Kievul l-ar accepta, dacă și Moscova ar fi de acord.

„Anunțarea armistițiului este o veste nouă pentru mine. Însă dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, și Ucraina va fi de acord. Dacă președintele Trump l-a negociat cu Putin, vă rog să ne spuneți când începe armistițiul. Noi suntem pregătiți și îl vom accepta”, a declarat Zelenski, citat de Reuters.

Un scenariu invocat de Zelenski

Pe de altă parte, scenariul a fost invocat la începutul acestei zile de către președintele ucrainean. Volodimir Zelenski a spus că țara sa poate opri loviturile asupra rafinăriilor rusești dacă și forțele Moscovei încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Ucraina va fi gata să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Orice măsuri de dezamorsare a conflictului trebuie să fie reciproce și susținute de garanții reale”, a spus Zelenski, într-o postare pe X.

Mesajul său vine după ce Trump a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească aceste lovituri, inclusiv sâmbătă, când l-a atacat dur pe Zelenski și i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri. Ulterior, l-a criticat din nou, spunând că liderul ucrainean „dintr-un motiv sau altul, nu vrea” în încheie niciun acord.

Mesajul lui Trump a venit la o zi după anunțarea unui controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea masivă de motorină rusească, achizițiile ajungând la 3.000.000 de tone.

Zelenski a criticat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul, scrie hotnews.ro